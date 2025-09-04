Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους κτηνιάτρους των Περιφερειών

Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εντάσσονται οι κτηνίατροι που υπηρετούν στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί την ουσιαστική αναγνώριση του έργου των κτηνιάτρων των Περιφερειών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση ζωονόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και συμπλήρωσε: «Οι απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθιστούν δίκαιη και αναγκαία την ανταμοιβή της προσφοράς τους».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η ρύθμιση αφορά στο προσωπικό του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων που εργάζεται στις οργανικές μονάδες κτηνιατρικής των Περιφερειών (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα κ.ά.).

Οι δικαιούχοι κατατάσσονται στην Κατηγορία Α΄ του επιδόματος, με μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ, ενώ η εφαρμογή αρχίζει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025.

