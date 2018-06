Ο Σταύρος Θεοδωράκης με ανάρτησή του στο Twitter αναφέρεται στα σενάρια περί στήριξης του Ποταμιού στην κυβέρνηση. Μάλιστα επισημαίνει ότι «ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the figt - Bob Marley».

Αναλυτικά το tweet

Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley.