Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 – Πλεύρης: Στόχος να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα φλέγοντα θέματα στον τομέα της υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο της ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Ερωτηθείς για τις προληπτικές εξετάσεις και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα «Φώφη Γεννημάτα» και με ποιον τρόπο μπορεί να «εδραιωθεί» και να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο για την υγεία των γυναικών, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι:

«Τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν μας κάνουν να νιώθουμε αισιοδοξία, καθώς στις πρώτες χιλιάδες εξετάσεις έχουμε έναν αριθμό 2.400 γυναικών, οι 300 διαγνώστηκαν με καρκίνο και θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες θεραπείες και οι υπόλοιπες 2.100 διαγνώσθηκαν αρκετά πρόωρα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να είναι ετήσιο και επαναλαμβανόμενο. Με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουμε την κουλτούρα που λείπει». Αναφορικά με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ο ίδιος είπε ότι η Ελλάδα έχει έναν ισχυρό κλάδο, έναν πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, ωστόσο σχετικά με την στήριξη της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας πρόσθεσε ότι:

«Η Ευρώπη έχει πρόβλημα παραγωγής όπως φάνηκε και στην πανδημία. Θα πρέπει έχει παραγωγή η Ευρώπη και όχι εξάρτηση από τις χώρες της Ασίας». Σχετικά με το clawback ο υπουργός είπε ότι ο προϋπολογισμός πλέον σπάει ανά κατηγορίες, ώστε τα φθηνότερα φάρμακα να μην επωμίζονται υπέρμετρο clawback, ενώ τόνισε ότι: «δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε τον έλεγχο της συνταγογράφησης που θέλουμε».

Στη συνέχεια ερωτηθείς σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία και τον ΕΟΠΥΥ σχολίασε:

«Μια πολιτική που είχαμε εξαγγείλει είχε να κάνει με τα ποιοτικά κριτήρια στον ΕΟΠΥΥ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Οργανισμός υπάρχει για να εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο. Θα πρέπει να υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες. Για παράδειγμα διαφορετικά θα πρέπει να αποζημιώνεται μια κλινική που έχει στη ΜΕΘ συγκεκριμένο προσωπικό, από μια άλλη κλινική που απλώς υπάρχει και λειτουργεί με πολύ λιγότερους ποιοτικούς δείκτες». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα υπάρχει ενίσχυση στον προϋπολογισμό και θα υπάρξουν πολιτικές με πλαφόν στο clawback. «Το 2023 θα έχουμε καλύτερους προϋπολογισμούς και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σχετικά με τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία, ένα κρίσιμο θέμα όπως τόνισε και ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, ο υπουργός είπε ότι γίνεται εκκαθάριση της λίστας χειρουργείων. «Κάποιοι συμπολίτες μας αναγκάστηκαν να πάνε να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα και αυτό δεν ήταν επιτυχία της πολιτείας. Αφού πλέον εξαντλήσουμε τις δυνατότητες θα κοιτάξουμε να το κάνουμε στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία πληρωμή χωρίς καμία επιβάρυνση στον πολίτη γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας. Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα, από το οποίο υπολογίζουμε σε ένα εξάμηνο να έχουμε λιγότερα χειρουργεία απ’ ό,τι πριν την πανδημία».

Για την πανδημία ο υπουργός ανέφερε ότι είμαστε σε μια άλλη φάση της πανδημίας. «Εάν κοιτάξουμε την περσινή ημέρα αντί για 300 διασωληνωμένους πέρσι φέτος έχουμε 80», ενώ για τον εμβολιασμό τόνισε ότι: «είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον εμβολιασμό αλλά είμαστε χαμηλά. Πρέπει να εμβολιαστούν οι ομάδες για τις οποίες υπάρχει σύσταση, καθώς προστατεύουν από την βαριά νόσηση».

Αναφορικά με τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ο θεσμός αυτός απευθύνεται σε πολίτες όχι σε ασθενείς.

«Ο στόχος είναι από μικρή ηλικία κάποιος να παρακολουθεί την υγεία του και να παίρνει συμβουλές από τον γιατρό, ο οποίος θα τον κατευθύνει. Ο στόχος μας είναι φτάσουμε τους 8 εκατ. πολίτες, ενώ ένα από τα επόμενα στάδια του θεσμού είναι να υπάρχει και δυνατότητα ιδιωτικής παρουσίας προσωπικού γιατρού με αυστηρή επιτήρηση».

