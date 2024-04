Το αγοράκι της φωτογραφίας συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar» – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το χαριτωμένο αγοράκι της φωτογραφίας, με το όμορφο χαμόγελο, είναι γνωστός Έλληνας τραγουδιστής, που έχει λάβει μέρος στο «Your Face Sounds Familiar».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Ησαΐα Ματιάμπα στην παιδική του ηλικία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I S A I A S M A T I A B A (@isaiasmatiaba)

Ποιος είναι ο Ησαΐας Ματιάμπα

Ο Ησαΐας Ματιάμπα γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1983 στα Ιωάννινα. Ο πατέρας του κατάγεται από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν είχε πει: «Είμαι μιγάς, προέρχομαι από μια λευκή μητέρα και από έναν Αφρικανό πατέρα, άρα είμαι μαύρος, σε σχέση με τους λευκούς. Νιώθω πολύ παράξενα, όταν διαπιστώνω σε ανθρώπους -και δεν έχει να κάνει με το λευκό ή το μαύρο- ότι νιώθουν «κάπως» απέναντί μου»

Μεγάλωσε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία ασχολούνταν με την μουσική. Μάλιστα ο Ησαΐας Ματιάμπα έχει κάνει σπουδές κλασικού πιάνου στο Ωδείο Γκύζη. Καλεσμένος στην εκπομπή «Κυψέλη» είχε αναφέρει: «Ήμουν πολύ χαμογελαστό παιδί και πειραχτήρι. Έκανα φουλ σκανταλιές. Από 13 χρονών είχα δηλώσει στους γονείς μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Ο παππούς μου ήταν ιερέας και όταν ήμουν δημοτικό ήθελα να γίνω και εγώ. Ήμουν και ψάλτης και παπαδοπαίδι, οπότε ήταν κάτι που με επηρέασε αρκετά. Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που θα ήθελε να δοκιμάσει αυτό το στοιχείο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I S A I A S M A T I A B A (@isaiasmatiaba)

Ακόμα, σχετικά με τα παιδικά του χρόνια είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mega Καλημέρα»: «Σαν παιδί η οικογένειά μου αντιμετώπισε οικονομικές κακουχίες, αλλά και ρατσιστικές. Είχα πάει να βγάλω ταυτότητα και πήγαμε όλοι οικογενειακώς και αυτό που είπε ο αστυνομικός μέσα στο γραφείο ήταν “Τι γυρεύουν όλοι οι μαύροι εδώ μέσα, φύγετε έξω…”. Αφού βγάλαμε, το πρώτο πράγμα που είπα στην μητέρα μου ήταν “Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να κάνω κάτι σε αυτόν τον κόσμο ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που έχουμε, το διαφορετικό, δεν είναι κακό”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I S A I A S M A T I A B A (@isaiasmatiaba)

Πορεία στο τραγούδι

Έγινε ευρέως γνωστός το 2001 μέσα από τον τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό «Να η ευκαιρία», στον οποίο και νίκησε.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Μεταξύ αυτών: «Είμαι καλά», «Αρχή και Τέλος», «Το Ταξίδι Μου», «Ονειρεύομαι», «Νιώσε με», «Είμαι Ακόμα Εδώ», «Μια ανάσα για δυο», «Ζήσε με αγάπη», «Μη φοβάσαι» και «Μαγική Πόλη».

Επίσης, έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως: ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

«Τα κάνω σχεδόν όλα μόνος μου. Ως δημιουργός ήθελα να έχω τον έλεγχο, να δείξω στον κόσμο τι έχω στο μυαλό μου και τι κουβαλάω. Από την άλλη, δεν μου αρέσει να με κατευθύνουν. Από το 2008 που κάνω δικές μου παραγωγές και δεν είμαι σε κάποια δισκογραφική, είναι δύσκολο οικονομικά. Είναι πολλά τα λεφτά για να στήσεις μία παραγωγή ή ένα live», είχε παραδεχθεί καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I S A I A S M A T I A B A (@isaiasmatiaba)

Καριέρα στην υποκριτική

Σημαντική είναι η παρουσία του Ησαΐα Ματιάμπα και στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας παίξει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και σειρές. Μεταξύ άλλων έχει λάβει μέρος στις παραστάσεις: «The Return», «Σεσουάρ για δολοφόνους» και «Εκκλησιάζουσες».

Δείγμα της δουλειάς του στην τηλεόραση, είναι οι σειρές: «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», «Η Πολυκατοικία», «Με λένε Βαγγέλη», «Daddy Cool» και «Το σόι σου».

O Ησαΐας Ματιάμπα έχει εμφανιστεί και στην μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας στην ταινία «The bachelor 3». Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει λάβει μέρος στα τηλεοπτικά show: «Just the 2 Of Us», «Dancing with the stars» και «Your Face Sounds Familiar».

Ο γάμος και ο γιος του

Από το 2018 είναι παντρεμένος με την Βασιλική Καλιανιώτη. Τον Μάιο του 2018 γεννήθηκε ο γιος τους Ηρακλής.

«Ο ερχομός του γιου μου με έκανε να ωριμάσω πάρα πολύ. Από μικρός ήθελα να γίνω πατέρας. Ήξερα ότι θα είμαι δοτικός, αλλά δεν ήξερα ότι θα είμαι τόσο δοτικός. Θα ήμουν ψυχολογικά ράκος, αν δεν είχα την οικογένειά μου. Η σύζυγός μου είναι η κολώνα του σπιτιού. Αν δεν υπήρχε η Βασιλική, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά», είχε σημειώσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I S A I A S M A T I A B A (@isaiasmatiaba)

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου είχε εξηγήσει ότι: «Δεν συνειδητοποιώ ότι είναι 23 χρόνια τα χρόνια στον χώρο. Θέλω να κάνω τόσα πολλά πράγματα και ξέρω ότι κάποια χρονικά δεν θα τα προλάβω. Αν δεν ήμουν μπαμπάς τα τελευταία 6 χρόνια, θα είχα κάνει τα τριπλάσια πράγματα επαγγελματικά. Αλλά από τη στιγμή που συνειδητά αποφάσισα ότι θέλω να γίνω γονιός και μου αρέσει, πρέπει να αφιερώσω όλο τον χρόνο που χρειάζεται σε αυτό».