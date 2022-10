Υγεία πάνω απ’ όλα 2022: Η πολιτική σε σχέση με το φάρμακο, το clawback και τα προβλήματα της βιομηχανίας

Το clawback φαρμάκου και Ιδιωτών παρόχων αναλύθηκαν κατά την δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Στην εισήγησή του ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕΝ, πρόεδρος ΠΕΦ, μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, μέλος Δ.Σ. Medicines for Europe, Θεόδωρος Ε. Τρύφων παρατήρησε πως υπάρχει εξάρτηση της Ε.Ε. στις εισαγωγές και ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων, κάτι που όπως είπε αναδείχθηκε ιδιαιτέρως την περίοδο της πανδημίας.

«Η πανδημία νομίζω ανέδειξε πολύ έντονα το γεγονός ότι η Ε.Ε. εξαρτάται πολύ περισσότερο απ’ ότι της αναλογεί σε εισαγωγές, και αυτό ισχύει και στον τομέα των φαρμάκων. Έστω και αργά έχει ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση για το πως θα μπορούσε ένας επαναπατρισμός μέρους της παραγωγής στην Ε.Ε».

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι το ελληνικό φάρμακο ταξιδεύει σε πάνω από 130 χώρες αναδεικνύοντας έτσι την εμπορική δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Κάνοντας μια αποτίμηση της περασμένης δεκαετίας και των σοβαρών επιπτώσεων που είχε η κρίση στην οικονομία της χώρας, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση που παρατηρήθηκε στον τομέα της υγείας.

Όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕΝ σημείωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπερφορολόγησης». Μάλιστα, αποτίμησε θετικά την πρόοδο της ψηφιοποίησης στη χώρα μας, ωστόσο όπως είπε η ελληνική οικονομία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον νέων προκλήσεων.

Όσον αφορά στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, ο κ. Τρύφων επισήμανε ότι «ζητάμε τεκμηριωμένα να μπορέσει η φαρμακοβιομηχανία να πάρει αυτό που της αναλογεί. Τίποτα παραπάνω». Για τις ελλείψεις των φαρμάκων στην αγορά εξήγησε ότι «ο βασικός λόγος είναι πως οι τιμές στα φάρμακα στην Ελλάδα είναι φθηνότερες από άλλες χώρες στην Ε.Ε. οπότε προκύπτει παραεμπόριο». Τέλος, μιλώντας για την κερδοφορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ο κ. Τρύφων διευκρίνισε ότι το 90-95% των κερδών της προέρχονται από τις εξαγωγές.

Από την πλευρά της, η διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη ανέφερε ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική, για αυτό και δόθηκαν γενναίες «ενέσεις» στον προϋπολογισμό του φαρμάκου.

«Γενικά η ενίσχυση του προϋπολογισμού υπολογίζεται σε πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Έχουμε λοιπόν ανταποκριθεί στο να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό, ενώ παράλληλα έχουμε σημαντική δαπάνη σε νέες καινοτόμες θεραπείες». Τόνισε, ωστόσο ότι στη χώρα μας δεν έχουμε συνδέσει την αποτελεσματικότητα με την αποζημίωση κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού λέγοντας ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καρδιολόγος-αρχίατρος ε.α., πρόεδρος ΕΕΚΕ και ΠΟΣΚΕ και αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτιος Ν. Πατσουράκος στο clawback επισημαίνοντας ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, ενώ τόνισε ότι η ΠΦΥ χρειάζεται στήριξη.

Για παράδειγμα όπως είπε, «το τρίπλεξ βάση του κρατικού τιμολογίου είναι στα 58 ευρώ, εάν πάρουμε το rebate και μετά το clawback φτάνει το κράτος να δίνει 15 ευρώ και η συμμετοχή του ασθενή είναι στα 10 ευρώ. Άρα 25 ευρώ. Σε τάξη μεγέθους κάθε μήνα ένα εργαστήριο φτάνει σε ένα σημείο να δίνει από αυτό που υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ να του παίρνουν πίσω το 60%». Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το clawback αυξήθηκε αποδίδοντας την συγκεκριμένη εξέλιξη στο ότι οι ασθενείς μέσα στην πανδημία δεν πήγαιναν στα νοσοκομεία.

«Η αποκατάσταση είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που κάνουμε είναι μετά νοσοκομειακή φροντίδα ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας για να ορθοστατήσουν» δήλωσε η πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης, Αργυρή Βαγιωνά. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για τις υπηρεσίες του Κέντρου ενώ όπως έχουν μπει σε διαδικασία συζήτησης για καινούργιες συμβάσεις. «Η βασική πηγή διαφοροποίησης είναι η αξιολόγηση των παρόχων» κατέληξε η κ. Βαγιωνά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών και γενικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Θεόδωρος Χαμακιώτης υπογράμμισε ότι το clawback είναι ένα μέτρο που μπήκε στη διάρκεια της κρίσης και ενώ λέγαμε ότι θα τελειώσει από το 2019 έχουμε φτάσει στο 2024. «Εμείς φτάνουμε στο να μας κόβει το κράτος το 50% των υποβολών μας στο τέλος του χρόνου» πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα μίλησε για την οικονομική πίεση που βιώνουν οι ελληνικές κλινικές με την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. «Είναι ένα θέμα σαφές και καθαρά αναπτυξιακό. Στη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν πάνω από 30 κλινικές το οποίο οφείλεται κυρίως στα μέτρα της κρίσης» σημείωσε ενώ επεσήμανε την ανάγκη εξίσωσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απέναντι στις ελεγκτικές διαδικασίες.

«Το δημόσιο δεν υπόκειται σε αντίστοιχες διαδικασίες» προσέθεσε ενώ έθεσε και ως θετικό παράδειγμα την συνεργασία κράτους και ιδιωτικών κλινικών στην περίοδο της πανδημίας. Τέλος κάλεσε για επιτακτική ανάγκη στην αύξηση του προϋπολογισμού αντίστοιχη με την περίοδο της πανδημίας.

