ΠΟΥ: Ανησυχία για τη μειωμένη χρήση προφυλακτικού στην Ευρώπη – 4 στους 10 νέους δεν παίρνουν προφυλάξεις

Η χρήση προφυλακτικών από σεξουαλικά ενεργούς εφήβους στην Ευρώπη έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, με «ανησυχητικά» ποσοστά σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη, σύμφωνα με μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Η κατάσταση αυτή εκθέτει τους νέους σε σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες», τόνισε ο ΠΟΥ Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 242.000 εφήβους ηλικίας 15 ετών σε 42 χώρες της περιοχής που καλύπτει ο ΠΟΥ Ευρώπης, στην οποία περιλαμβάνεται η κεντρική Ασία, το ποσοστό των αγοριών που δήλωσε ότι χρησιμοποίησε προφυλακτικό στην πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή ήταν 61% το 2022, πτώση από το 70% που ήταν το 2014.

Το ποσοστό των κοριτσιών που δήλωσε ότι χρησιμοποίησε προφυλακτικό στην πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή έπεσε στο 57% από 63% την ίδια περίοδο.

Σχεδόν το 1/3 των εφήβων (30%) δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε προφυλακτικό ούτε αντισυλληπτικό χάπι κατά την πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή, ποσοστό που παραμένει σχεδόν σταθερό από το 2018.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 29, 2024

Only 59% of sexually active teens surveyed used a condom the last time they had sexual intercourse.

Condom use among sexually active adolescents in Europe has declined significantly since 2014.



Η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών επίσης παραμένει σταθερή το 2022 σε σχέση με το 2014, με 26% των νέων 15 ετών να δηλώνουν ότι το χρησιμοποίησαν στην πιο πρόσφατη σεξουαλική τους επαφή.

Η έρευνα έδειξε εξάλλου ότι το 33% των εφήβων που προέρχονται από πιο φτωχές οικογένειες δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε προφυλακτικό ούτε αντισυλληπτικό χάπι, έναντι του 25% των εφήβων που προέρχονται από πιο πλούσιες οικογένειες.

«Πολλές χώρες αμελούν την πλήρη, προσαρμοσμένη στην ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και, όπου είναι διαθέσιμη, δέχεται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια με την κατηγορία ότι ενθαρρύνει τις σεξουαλικές συμπεριφορές», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 29, 2024

Age-appropriate sex education is critical for young people’s health https://t.co/RtORsb0iCN pic.twitter.com/b2BuVPDOBL

Evidence shows that young people are more likely to delay having sex –and if they do have sex, practice safer sex –when they are better informed about sexual health and their rights.



«Στην πραγματικότητα το να προσφέρουμε σωστές γνώσεις στους νέους την κατάλληλη στιγμή επιτρέπει να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την υγεία», πρόσθεσε.

Για τον ΠΟΥ, εκτός από την αύξηση στα ΣΜΝ και τις μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες, η ανεπαρκής σεξουαλική διαπαιδαγώγηση προκαλεί αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας και διαταράσσει τη σχολική και επαγγελματική ζωή των νέων.

Alongside high quality sex education programmes, safer sexual practices can be supported by policies that promote condom use and access to contraceptives.

Reducing barriers to these essential health resources is key https://t.co/RtORsb0iCN pic.twitter.com/clXt5s5Gml

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 29, 2024