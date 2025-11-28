Του γύρισε την πλάτη η οικογένειά του – «Αποφάσισα να πάρω το επίθετο της γυναίκας μου»

Η οικογένεια του, του "γύρισε την πλάτη" όταν αποφάσισε να "κρατήσει" το επίθετο της γυναίκας του - "ήταν δική του επιλογή". Φωτογραφία: Pexels
Η οικογένεια του, του "γύρισε την πλάτη" όταν αποφάσισε να "κρατήσει" το επίθετο της γυναίκας του - "ήταν δική του επιλογή". Φωτογραφία: Pexels

Μια γυναίκα αποκαλύπτει γιατί αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει τα παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα. Στο Reddit, εξήγησε ότι είναι παντρεμένη με τον σύζυγό της εδώ και λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και εκείνος πήρε το επίθετό της.

Παράλληλα αποκάλυψε πως, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε τα μελλοντικά της παιδιά να πάρουν το δικό της επώνυμο — και όχι του άντρα της!

Στο Reddit, μοιράστηκε πως είναι παντρεμένη με τον σύζυγό της λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, αν και είναι μαζί ήδη πέντε. Τον περιέγραψε ως «τον πιο ευγενικό, ψύχραιμο άντρα» που γνωρίζει, ο οποίος δύσκολα παρεξηγείται.

Στην ανάρτησή της πρόσθεσε ότι, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε τα μελλοντικά της παιδιά να πάρουν το δικό της επώνυμο.

«Δεν έχει να κάνει με εγωισμό, με το να σπάσω παράδοση ή με φεμινισμό για χάρη της επανάστασης», έγραψε. «Θέλω να κρατήσω  το επίθετό μου και ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τα παιδιά μου με κανένα άλλο.»

Αποκάλυψε μάλιστα ότι όταν αρραβωνιάστηκαν, του το είπε ανοιχτά. Περίμενε αντίσταση — ή ακόμα και χωρισμό — αλλά εκείνος την ξάφνιασε λέγοντας: «Θα πάρω εγώ το δικό σου». Μετά τον γάμο, υπέβαλαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εκείνος πήρε επισήμως το δικό της επώνυμο.

“Με λένε μάγισσα”

Ωστόσο, συνέχισε εξηγώντας ότι η οικογένειά του δεν το πήρε καθόλου καλά.

Ένα θορυβώδες, παραδοσιακό σόι, ο πατέρας του άρχισε να τη φωνάζει «Κυρία Μοντέρνα Γυναίκα» με τον πιο υποτιμητικό τόνο, ενώ η μητέρα του υπαινίσσεται στους συγγενείς ότι τον έχει… «μαγέψει».

«Δεν κάνω πλάκα — πραγματικά νομίζουν ότι του έκανα κάποιο είδος βουντού και ότι πρέπει να του έκανα ‘μαγγανείες’ για να εγκαταλείψει το αίμα του», είπε.

Στην αρχή δεν έδωσε σημασία, αλλά έγραψε πως τα πράγματα απλώς χειροτέρεψαν.

Η μητέρα του έκλαιγε για το ότι «χάνει την κληρονομιά του γιου της», ο πατέρας του αρνήθηκε να του μιλήσει και η θεία του έφτασε στο σημείο να της πει να «μετανοήσει πριν λήξει το ξόρκι».

Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, ο σύζυγός της στάθηκε στο πλευρό της.

Επέμεινε ότι ήταν δική του επιλογή, ότι δεν τον χειραγώγησε και πως του άρεσε πραγματικά το κοινό τους επίθετο.

«Αλλά αρχίζει να μας επηρεάζει», συνέχισε. «Έχουν σταματήσει να μας καλούν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και είπαν μάλιστα ότι δεν πρόκειται να επισκεφτούν το ‘καταραμένο μας σπίτι’ όταν κάνουμε παιδιά.»

«Τώρα μερικοί φίλοι μου λένε ότι θα έπρεπε απλώς να είχα πάρει το δικό του επώνυμο για να αποφύγω όλη αυτή την ιστορία», πρόσθεσε. «Ότι ‘δεν άξιζε το δράμα’. Αλλά ποτέ δεν τον πίεσα. Δεν του ζήτησα καν να πάρει το δικό μου. Απλώς είπα ότι εγώ δεν θα άλλαζα το δικό μου, και εκείνος το πρότεινε μόνος του.»

Από τη στιγμή που δημοσίευσε την ιστορία της, οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν και να πουν τη γνώμη τους.

«Εσύ και ο άντρας σου πήρατε μια απόφαση — γράψ’ τους κανονικά τους υπόλοιπους και τις ξεπερασμένες τους αντιλήψεις. Δεν θα επισκεφτούν το “καταραμένο” σπίτι σας; Μοιάζει με κέρδος για εσάς. Τα παιδιά σας θα έχουν ένα επίθετο, το επίθετο των γονιών τους — ποιος νοιάζεται για τους υπόλοιπους;» έγραψε κάποιος.

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Ο άντρας σου συμφώνησε με τη θέλησή του και δεν κάνει πίσω παρά όλο το δράμα; Διάλεξε εσένα αντί για την δυσλειτουργική, κακοποιητική οικογένειά του; Μπράβο του! Έτσι να συνεχίσετε.»

