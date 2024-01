Το τραγούδι που φρόντισαν να ερμηνεύσουν πολλοί μεγάλοι τραγουδιστές

Το “A Song for You” είναι ένα τραγούδι που έγραψε και ηχογράφησε αρχικά ο τραγουδιστής και πιανίστας της rock, ο αείμνηστος Leon Russell, για το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο “Leon Russell”, το οποίο κυκλοφόρησε το 1970 από τη Shelter Records. Ο Russell τραγούδησε, έπαιξε πιάνο και έπαιξε τενόρο κόρνο στην ηχογράφηση. Έχει τραγουδηθεί και ηχογραφηθεί από περισσότερους από 200 μεγάλους καλλιτέχνες, από πολλά διαφορετικά μουσικά είδη.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το “A Song for You”, το οποίο γράφτηκε για την τραγουδίστρια Rita Coolidge, φρόντισαν να το που πολλοί και μεγάλοι καλλιτέχνες, ίσως επειδή ταυτίστηκαν με τους στίχους του κομματιού.

Ας δούμε μερικές από τις πιο σπουδαίες εκτελέσεις. Βρείτε ποια ερμηνεία προτιμάτε εσείς..

Leon Russell – A Song For You

Donny Hathaway – A Song For You

Amy Winehouse – A Song For You

Michael Bublé & Chris Botti – A Song For You

Neil Diamond – A Song For You

Whitney Houston – A Song For You (Live at Welcome Home Heroes, 1991)

Herbie Hancock featuring Christina Aguilera – A Song for You

Simply Red – A Song For You (Live In Cuba, 2005)

Natalie Cole – A Song For You

Ray Charles – Song For You (Live at Montreux 1997)

Joe Cocker – A Song For You

The Temptations – A Song For You

Aretha Franklin – A Song For You (Live 1975)

Willie Nelson – A Song For You

Lou Rawls – A Song For You

Cher – Α Song For You

Carpenters – A Song For You

Andy Williams – A Song For You

