The Devil on Trial: Η αληθινή ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ τρόμου του Netflix

Το νέο ντοκιμαντέρ τρόμου «The Devil on Trial» του Netflix διερευνά την πρώτη και μοναδική φορά που ο δαιμονισμός χρησιμοποιήθηκε ως υπεράσπιση σε δίκη για φόνο στις ΗΠΑ. Σε εκείνη την περίπτωση, ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε ότι δεν ήταν αποδεκτή υπεράσπιση και ότι δεν θα επέτρεπε κανένα στοιχείο που να σχετίζεται με τον δαιμονισμός .

Η δίκη, η οποία έλαβε χώρα το 1981 στο Μπρούκφιλντ του Κονέκτικατ, έγινε γνωστή ως η υπόθεση «Ο διάβολος με ανάγκασε να το κάνω» (Devil Made Me Do It) και τράβηξε την προσοχή της χώρας. Ο 19χρονος κατηγορούμενος, Arne Cheyenne Johnson, προσπάθησε να αρνηθεί την ευθύνη για τη δολοφονία του σπιτονοικοκύρη του, Alan Bono, βασιζόμενος σε ισχυρισμούς περί δαιμονισμού.

Το The Devil on Trial, που είναι διαθέσιμο στο Netflix, περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις και φωτογραφίες του υποτιθέμενου δαιμονισμού, καθώς και πλασματικές αναπαραστάσεις και συνεντεύξεις του Johnson, των κουνιάδων του, David και Alan, και του Carl Glatzel.

«Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα», δήλωσε ο σκηνοθέτης Chris Holt στο Netflix. «Αλλά κάθισα κάτω με τον David, τον Arne, τον Alan και τον Carl, για ώρες ολόκληρες, και οι ιστορίες τους δεν άλλαξαν ποτέ. Νομίζω ότι μου έλεγαν την αλήθεια – αλλά είναι οι ερμηνείες τους για την αλήθεια και όχι ένα σκληρό γεγονός. Αλλά πίστευαν -και πίστευα κι εγώ- ότι αυτό που έλεγαν είναι αληθινό» πρόσθεσε.

Η υπόθεση του Arne Cheyenne Johnson

Μόλις ο δικαστής απέρριψε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούσαν τον δαιμονισμό, η υπεράσπιση δυσκολεύτηκε όλο και περισσότερο στην υπόθεση. Οι αδελφές του Johnson ήταν στον τόπο του εγκλήματος όταν αυτό συνέβη, και είχαν δώσει ένορκες καταθέσεις στην αστυνομία, λέγοντας ότι είχαν δει τον αδελφός τους να μαχαιρώνει τον Bono. (Ο Bono μαχαιρώθηκε τέσσερις φορές).

Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, ο Johnson υποστηρίζει την αθωότητά του. «Ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν», λέει στο ντοκιμαντέρ. «Ποτέ. Και είπα, “Δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανα αυτό. Πιάσατε λάθος άνθρωπο”». Ο ντετέκτιβ που εξέτασε τον Johnson μετά το έγκλημα είπε ότι φαινόταν να μην μπορεί να θυμηθεί τίποτα σχετικά με τη δολοφονία.

Τελικά, ο Johnson άλλαξε στάση και επικαλέστηκε αυτοάμυνα, με στόχο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία αντί για φόνο πρώτου βαθμού. Οι ένορκοι τελικά θα αποφανθούν υπέρ του, κατηγορώντας τον για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 έως 20 ετών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

«Πίστεψα στην ιστορία, πίστεψα στην υπεράσπιση», λέει ο δικηγόρος του Johnson , Μάρτιν Μινέλα, στο ντοκιμαντέρ. «Και πίστευα επίσης ότι πιθανώς δεν υπήρχε άλλος δικηγόρος στην πολιτεία που θα τον εκπροσωπούσε με αυτή την υπεράσπιση».

Πώς συνδέεται ο David Glatzel με τον δαιμονισμό

Μεγάλο μέρος του «The Devil on Trial», επικεντρώνεται σε έναν άλλο χαρακτήρα. Στον David Glatzel, που είναι ένα από τους κουνιάδους του Arne Johnson. (Τη στιγμή της δολοφονίας, ο Arne δεν είχε ακόμη παντρευτεί την αδελφή του David, την Debbie, αλλά ήταν πολύ δεμένος με την οικογένεια).

Ο Glatzel λέει ότι, το 1980, όταν ήταν 11 ετών, κυριεύτηκε από τον διάβολο, τον οποίο συνάντησε για πρώτη φορά στο νέο σπίτι του Arne και της Debbie. «Έμοιαζε με τον διάβολο από ένα αποκριάτικο κοστούμι», λέει στο ντοκιμαντέρ. «Τα μάτια του ήταν μαύρα, ολόμαυρα, σαν ένα κομμάτι κάρβουνο, και με τρόμαξε».

Αυτή η εμπειρία θα οδηγούσε τελικά σε αυτό που ο David, ο Arne, τον Alan και τον Carl χαρακτήρισαν ως «δαιμονισμούς πλήρους κλίμακας». Η μητέρα των αδελφών, Judy, κάλεσε τελικά τους Ed και Lorraine Warren, ερευνητές παραφυσικών φαινομένων που έγιναν διάσημοι από το περιστατικό Amityville Horror. Μαζί, η Judy και οι Warrens εξασφάλισαν έναν εξορκισμό από την Καθολική Εκκλησία.

Όταν φάνηκε ότι ο David πάλευε κατά τη διάρκεια του εξορκισμού, ο Arne παρενέβη. «Φώναξα σ’ αυτό το πράγμα με όλη μου τη δύναμη», λέει στο ντοκιμαντέρ. «Είπα, “Αφήστε αυτό το μικρό παιδί ήσυχο. Πάρε εμένα. Είμαι εδώ. Πάρε με”. Ένιωσα αυτή την ψυχρότητα να με κυριεύει. Η Lorraine είπε, “Θεέ μου, τι έκανες;”».

Οι Warrens και οι περισσότεροι από την οικογένεια Glatzel πιστεύουν ότι η οντότητα που υποτίθεται ότι κατείχε τον David μετανάστευσε στη συνέχεια στον Arne. Πέντε μήνες αργότερα, λένε, επανεμφανίστηκε, κατέλαβε το σώμα του Arne και σκότωσε τον Alan Bono.

Ο μεγαλύτερος αδελφός των Glatzel, ο Carl, διαφωνεί. «Η δολοφονία του Alan Bono, ποτέ δεν σκέφτηκα καν ότι συνδέεται με τον David», λέει στην ταινία. «Δεν υπάρχει τίποτα δαιμονικό σε αυτό. Ο Άρνε ήταν πολύ κτητικός με την Debbie. Υπήρχαν εικασίες και φήμες ότι η Debbie είχε σχέση με τον Bono».

Πώς σχετίζεται το «The Devil on Trial» με το franchise «The Conjuring»

Μετά τη δίκη, ο Ed και η Lorraine Warren προσέλαβαν έναν συγγραφέα, τον Gerald Brittle, για να γράψει την ιστορία του David και του Arne. «Ο Εντ είπε: “Κάντε το τρομακτικό”», λέει ο Καρλ στην ταινία. «Και [ο Τζέραλντ] λέει: “Μα το έλεγξα με τους ανθρώπους και είπαν ότι αυτό δεν συνέβη. Ο Ed λέει, “Κάνε το τρομακτικό. Οι άνθρωποι έρχονται σε εμάς. Το τρομακτικό πουλάει”».

Αυτό έγινε το 1983 το βιβλίο «The Devil in Connecticut», το οποίο με τη σειρά του αποτέλεσε την έμπνευση για την ταινία του 2021 «The Conjuring: The Devil Made Me Do It». Εκείνη την εποχή, οι γονείς Glatzel έλαβαν 4.500 δολάρια για την πώληση της ιστορίας τους. Οι Warrens έλαβαν περισσότερα από 81.000 δολάρια.

«Η Lorraine μου είπε ότι θα γινόμουν ένα πλούσιο αγοράκι από τη συμφωνία για το βιβλίο», λέει ο David στο ντοκιμαντέρ. «Και αυτό ήταν ένα ψέμα. Οι Warrens έβγαλαν πολλά χρήματα από εμάς. Αν μπορούν να επωφεληθούν από εσάς, θα το κάνουν».

Ο ζοφερό επίλογος του The Devil on Trial

Το 1985, ο Arne Johnson και η Debbie Glatzel παντρεύτηκαν στη φυλακή. Ο Arne αποφυλακίστηκε ένα χρόνο αργότερα, αφού είχε εκτίσει πέντε χρόνια, λόγω καλής συμπεριφοράς. Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο της Debbie το 2021.

Αλλά τα τέσσερα αδέλφια Glatzel δεν διατηρούν επαφή. Μετά το θάνατο των γονιών του, ο Carl ενώ τακτοποιούσε τα υπάρχοντά τους βρήκε ένα σημείωμα από τη μητέρα του: «Λοιπόν, η οικογένεια πήρε τα φάρμακά της απόψε και όλα ήταν καλά». Πιστεύει ότι είχε ναρκώσει την υπόλοιπη οικογένεια με Sominex, ένα υπνωτικό, βάζοντάς το στο φαγητό τους.

«Αλλά το Sominex έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους ανθρώπους», λέει ο Carl. «Αλλαγές στη διάθεση, αύξηση βάρους και παραισθήσεις. Είναι πολύ πιθανό ο αδελφός μου David να έχει καταπιεί αρκετό από αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια, όπου όντως είδε πράγματα. Ή τουλάχιστον νόμιζε ότι έβλεπε πράγματα».

