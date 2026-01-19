Σταματήστε να τρίβετε την σαπουνοθήκη: Το απλό κόλπο για μπάνιο χωρίς μικρόβια

Σύνοψη από το

  • Η σαπουνοθήκη συχνά παραμελείται στον καθαρισμό του μπάνιου, μετατρεπόμενη σε εστία μικροβίων και μούχλας λόγω της συνεχούς έκθεσης στην υγρασία.
  • Αντί για κουραστικό τρίψιμο, η απλή λύση για την απολύμανση της σαπουνοθήκης είναι το πλυντήριο πιάτων. Τοποθετήστε την εκεί μία φορά την εβδομάδα για ένα υγιεινό μπάνιο χωρίς κόπο.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες και η πίεση του πλυντηρίου πιάτων σκοτώνουν τα μικρόβια, αλλά είναι απαραίτητο να ελέγξετε το υλικό κατασκευής της σαπουνοθήκης για να βεβαιωθείτε ότι αντέχει τη θερμότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Σταματήστε να τρίβετε την σαπουνοθήκη: Το απλό κόλπο για μπάνιο χωρίς μικρόβια
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καθαρισμός του μπάνιου είναι συχνά μια κουραστική διαδικασία, όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που συσσωρεύει περισσότερη βρωμιά και συνήθως το παραμελούμε. Πρόκειται για την σαπουνοθήκη, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε εστία μικροβίων. Αντί να ξοδεύετε χρόνο τρίβοντας με παλιές οδοντόβουρτσες, υπάρχει μια απλή λύση που πιθανότατα δεν είχατε σκεφτεί.

Μπάνιο: Η λεπτομέρεια που κάνει τους καλεσμένους σας να νιώθουν άβολα

Σαπουνοθήκη: Γιατί το πλύσιμο στο χέρι δεν είναι αρκετό

Η σαπουνοθήκη σας, αν και έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τον νιπτήρα τακτοποιημένο, συχνά λειτουργεί ως μαγνήτης για υπολείμματα σαπουνιού, βρωμιάς και αλάτων.

Επειδή οι σαπουνοθήκες εκτίθενται συνεχώς στην υγρασία, μετατρέπονται σε εστίες μικροβίων και μούχλας. Η πραγματική πρόκληση, σε ότι αφορά τον καθαρισμό τους αφορά τον σχεδιασμό τους. Οι περισσότερες έχουν βαθιές αυλακώσεις και τρύπες αποστράγγισης για να μην «κολυμπάει» το σαπούνι στο νερό. Αυτό είναι εξαιρετικό για το σαπούνι, αλλά οι συγκεκριμένες εσοχές καθαρίζονται πολύ δύσκολα με ένα σφουγγάρι ή πανί.

Καθαρισμός μπάνιου: Πώς να απαλλαγείτε από τους λεκέδες στο σιφώνι της τουαλέτας

Το απλό κόλπο για να απολυμάνετε τη σαπουνοθήκη σας 

Πιθανότατα έχετε βρεθεί και εσείς πάνω από τον νιπτήρα, προσπαθώντας να τρίψετε την ξεραμένη βρωμιά με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Είναι μια κουραστική δουλειά που οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν. Η λύση είναι το πλυντήριο πιάτων. Τοποθετήστε τη σαπουνοθήκη στο πλυντήριο μία φορά την εβδομάδα και θα διατηρήσετε το μπάνιο σας υγιεινό και τακτοποιημένο χωρίς κόπο.

Τα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν εκτοξευτήρες νερού υψηλής πίεσης και σταθερή θερμότητα που μπορούν να διαλύσουν τα υπολείμματα σαπουνιού και να απομακρύνουν κάθε βρωμιά που κρύβεται στις εσοχές της σαπουνοθήκης.

Επιπλέον, αυτή η διαδικασία δεν αφαιρεί μόνο την ορατή βρωμιά. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενός κανονικού κύκλου πλύσης σκοτώνουν τα μικρόβια, απολυμαίνοντας τη σαπουνοθήκη και διασφαλίζοντας ότι δεν θα μεταφερθούν βακτήρια στον πάγκο σας ή στα χέρια σας. Είναι ένα απλό κόλπο που μπορείτε να εντάξετε στις εβδομαδιαίες συνήθειες καθαρισμού του μπάνιου σας.

Τι πρέπει να προσέξετε 

Πριν τοποθετήσετε τη σαπουνοθήκη στο πλυντήριο πιάτων, αφιερώστε ένα λεπτό για να ελέγξετε το υλικό κατασκευής της, ώστε να βεβαιωθείτε ότι αντέχει τη θερμότητα.

  • Τι ΔΕΝ μπαίνει στο πλυντήριο: Η χειροποίητη πορσελάνη, το ασήμι, η φυσική πέτρα, το ευαίσθητο γυαλί ή το πορώδες ξύλο. Αυτά τα υλικά απαιτούν απαλό πλύσιμο στο χέρι.
  • Τι μπορείτε να πλύνετε με ασφάλεια: Οι περισσότερες σαπουνοθήκες από κεραμικό, σκληρό γυαλί (tempered glass) και ανθεκτικό πλαστικό είναι κατάλληλες για το πλυντήριο πιάτων.

Συμβουλή: Τοποθετήστε τις σαπουνοθήκες στο πάνω ράφι του πλυντηρίου, μακριά από την έντονη θερμότητα της αντίστασης που βρίσκεται στο κάτω μέρος, για να αποφύγετε τυχόν παραμορφώσεις ή ρωγμές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μισείτε τη δουλειά σας – Τι να κάνετε

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Στεγαστική κρίση: Οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί φορείς σχεδιάζουν να διαθέσουν έως 375 δισ. ευρώ – Οι 8 πυλώνες του σχεδίου της ...

Αγρότες: Την Τρίτη οι αποφάσεις για τα μπλόκα – Ανοιχτή σε συζητήσεις για τεχνικές βελτιώσεις η κυβέρνηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, δύσκολα «λυγίζουν» – «Έχουν εντυπωσιακή ψυχική ανθεκτικότητα»

Παρόλο που η ζωή μπορεί να είναι ευκολότερη για κάποιους σε σύγκριση με άλλους, όλοι ερχόμαστε...
19:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Υπάρχει μια συμπεριφορά κατά τον πρώτο χρόνο του γάμου που προβλέπει το διαζύγιο με ακρίβεια 87% – Τα περισσότερα ζευγάρια το κάνουν χωρίς να το συνειδητοποιούν

Όταν οι άνθρωποι παντρεύονται, επικεντρώνονται στα προφανή: Συμβατότητα, οικονομικά, μακροπρόθ...
17:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ναούς της πόλης

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Όλα γίνονται πολύ καλύτερα για 4 ζώδια κατά την εποχή του Υδροχόου – «Έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε τα πάντα, αρκεί να παραμείνετε προσγειωμένοι»

Όλα γίνονται πολύ καλύτερα για τέσσερα ζώδια κατά τη διάρκεια της εποχής του Υδροχόου, που ξεκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι