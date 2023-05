Πώς η Nicole Scherzinger διασκεύασε το τραγούδι του Τιτανικού στο στυλ των Led Zeppelin

Πραγματικά η ερμηνεία αυτή της Nicole Scherzinger, πρώην μέλους των Pussycat Dolls, στο πολύ γνωστό κομμάτι από την ταινία “Τιτανικός”, το “My Heart Will Go On”, που είχε τραγουδήσει η Celine Dion, θα μείνει στην ιστορία, καθώς εξέπληξε όλους τους παρευρισκόμενους στην εκπομπή του Jimmy Fallon “The Tonight Show”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η εν λόγω βραδινή εκπομπή έχει μία ενότητα, που λέγεται “That’s My Jam” και η οποία είναι ένα παιγνίδι από το οποίο προκύπτουν διάφορες δοκιμασίες στους καλεσμένους καλλιτέχνες. Εκείνο το βράδυ έπεσε στην Nicole να τραγουδήσει το “My Heart Will Go On” αλλά στο στυλ του hard rock συγκροτήματος των… Led Zeppelin.

Η Nicole Scherzinger όχι απλώς τα κατάφερε αλλά έδωσε μία ερμηνεία ανεπανάληπτη! Απολαύστε την!

