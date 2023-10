Γιατί κοιμόμαστε σε μία συγκεκριμένη πλευρά του κρεβατιού, σύμφωνα με ειδικούς

Η TikToker Angelina Murphy, η οποία δημοσιεύει τα βίντεο με ανακαινίσεις σπιτιών, πρόσφατα προκάλεσε «βροχή» σχολίων όταν αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της επιλέγουν τυχαία την πλευρά που θα κοιμηθούν.

Αρκετοί χρήστες εμφανίστηκαν έκπληκτοι με όσα είπε η Angelina Murphy. Ένας χρήστης έγραψε: «Θέλεις να μου πεις ότι απλώς περνάς τη ζωή κάθε μέρα χωρίς να ξέρεις σε ποια πλευρά του κρεβατιού κοιμάσαι εκείνο το βράδυ;», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Τι χάος είναι αυτό;».

Αντίστοιχη συζήτηση είχε γίνει και στην πλατφόρμα Reddit με έναν χρήστη να αναφέρει ότι επιλέγει μία συγκεκριμένη θέση του κρεβατιού που βρίσκεται δίπλα στην πρίζα όταν θέλει να φορτίσει το τηλέφωνο του.

Μια έρευνα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν την πλευρά του κρεβατιού που θα κοιμηθούν ανάλογα με την απόσταση του από άλλα σημεία του δωματίου ή του σπιτιού. Έτσι το 75% επιλέγει πλευρά με βάση το εάν είναι κοντά σε μια πρίζα για να φορτίσει τις συσκευές του. Το 67% απάντησε ότι παίρνει την απόφαση ανάλογα με το πόσο κοντά είναι η θέση στο μπάνιο. Το 58% είπε ότι η επιλογή γίνεται με βάση το εάν η θέση του κρεβατιού είναι κοντά στο παράθυρο και το 48% εάν είναι κοντά στην πόρτα.

Ακόμη και όσοι έχουν μία συγκεκριμένα πλευρά του κρεβατιού, που κοιμούνται κάθε βράδυ αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σκεφτεί διεξοδικά την επιλογή τους. Στην ίδια έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είπαν ότι ποτέ δεν επέλεξαν συνειδητά σε ποια πλευρά του κρεβατιού κοιμούνται.

«Είμαστε πλάσματα της συνήθειας»

Ο Paul Rosenblatt, καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Two in a Bed: The Social System of Couple Bed Sharing», λέει ότι η επιλογή μιας συγκεκριμένης πλευράς του κρεβατιού μπορεί να μην είναι τόσο τυχαία όσο νομίζουμε.

«Μπορεί να υπάρχουν ασυνείδητα στοιχεία στα σημεία που μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να κοιμηθούν, αλλά το ασυνείδητο μπορεί να είναι πολύ αληθινό», λέει ο συγγραφέας.

Και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μην ξέρει ότι επιλέγει την πλευρά του κρεβατιού που κοιμόταν όταν ήταν μικρό παιδί, αλλά μπορεί να το νιώθει σωστό και να έχει σημασία για εκείνον».

Ωστόσο είναι φυσιολογικό για τα ζευγάρια να αλλάζουν την πλευρά του κρεβατιού τους αφού γίνουν γονείς ή όταν ταξιδεύουν, σύμφωνα με τον Paul Rosenblatt.

Επιλέγουμε την πλευρά που μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς

Η Gina Senarighi, θεραπεύτρια ζευγαριών και συγγραφέας, επισημαίνει ότι μερικοί άνθρωποι επιλέγουν μια συγκεκριμένη πλευρά του κρεβατιού επειδή τους κάνει να νιώθουν πιο ασφαλείς. «Υπάρχει αρκετό τραύμα στις κοινότητές μας και έχω δουλέψει με πολλούς ανθρώπους που επιλέγουν την πλευρά του κρεβατιού τους με βάση το πώς μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή να προστατεύσουν τον σύντροφό τους», λέει η Gina Senarighi.

Μόλις επιλέξετε την πλευρά σας στο κρεβάτι τότε είναι λιγότερο πιθανό να την αλλάξετε. «Είμαστε πλάσματα της συνήθειας και λαχταρούμε τη ρουτίνα», εξηγεί η Gina Senarighi.

Είτε είναι σκόπιμη είτε όχι, η επιλογή μας για την πλευρά που επιλέγουμε στο κρεβάτι θα πρέπει να μας βοηθάει να κοιμάστε πιο άνετα. Ανεξάρτητα από την πλευρά του κρεβατιού που θα επιλέξετε και οι δύο ειδικοί συμφωνούν ότι το σημαντικότερο είναι να έχετε ποιοτικό ύπνο.