Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από 5 μεγάλους καλλιτέχνες της rock μουσικής

Τραγουδάνε οι ροκάδες χριστουγεννιάτικα τραγούδια ή έχουν ταμπού; Σίγουρα τραγουδάνε, από πάντα!

του Ιωσήφ Αβράμογλου

ROD STEWART

Rod Stewart – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Rod Stewart – Have Yourself a Merry Little Christmas

Rod Stewart – The Christmas Song

Michael Bublé & Rod Stewart – Winter Wonderland

CeeLo Green and Rod Stewart – Merry Christmas Baby

ELTON JOHN

Elton John – Step Into Christmas

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Elton John ft. Joss Stone – Calling It Christmas

Elton John – Jingle Bells

Elton John – Cold As Christmas (In The Middle Of The Year)

BRYAN ADAMS

Bryan Adams – Christmas Time (Classic Version)

Bryan Adams – Run Rudolph Run

Bryan Adams – Must Be Santa

Bryan Adams – Merry Christmas

Bryan Adams – Reggae Christmas

BOB DYLAN

Bob Dylan – Have Yourself a Merry Little Christmas

Bob Dylan – I’ll Be Home for Christmas

Bob Dylan – Hark the Herald Angels Sing

Bob Dylan – Little Drummer Boy

Bob Dylan – The First Noel

BILLY IDOL

Billy Idol – White Christmas

Billy Idol – Silent Night

Billy Idol – O Christmas Tree

Billy Idol – God Rest Ye Merry, Gentlemen

Billy Idol – Jingle Bell Rock

