Ο Έλον Μασκ απειλεί την Microsoft – «Ώρα για μήνυση»

Έτοιμος να υποβάλει μήνυση κατά της Microsoft είναι ο Έλον Μασκ, ο οποίος κατηγορεί τον τεχνολογικό κολοσσό για χρήση δεδομένων του Twitter χωρίς άδεια.

Όπως αναφέρει το BBC, η Microsoft ανακοίνωσε πως από την ερχόμενη Τρίτη (25 Απριλίου), η διαφημιστική της πλατφόρμα δεν θα υποστηρίζει πλέον το Twitter. Έτσι οι αγοραστές διαφημίσεων δεν θα έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο δημοφιλές social media μέσω του εργαλείου διαχείρισης της Microsoft.

«Εκπαιδεύτηκαν χρησιμοποιώντας παράνομα τα δεδομένα του Twitter. Ώρα για μήνυση», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter.

«Άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram και το LinkedIn, θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα», δήλωσε η Microsoft.

Σε συζήτηση για τα δεδομένα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός σε ιδέες». «Αλλά το να ξηλώσουμε τη βάση δεδομένων του Twitter, να την απονομισματοποιήσουμε (αφαιρώντας τις διαφημίσεις) και στη συνέχεια να πουλήσουμε τα δεδομένα μας σε άλλους, δεν είναι μια κερδοφόρος λύση», πρόσθεσε.

I’m open to ideas, but ripping off the Twitter database, demonetizing it (removing ads) and then selling our data to others isn’t a winning solution

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023