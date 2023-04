Έλον Μασκ: Χαμός στα social media με μια “τρολ” φωτογραφία από το δωμάτιό του – «Έτσι κοιμάται ένας δισεκατομμυριούχος;»

Ο Έλον Μασκ ό,τι κι αν κάνει βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων και σχολίων. Ένας λογαριασμός στο Twitter που κάνει χιουμοριστικές αναρτήσεις και memes δημοσίευσε μια φωτογραφία από αυτό που φέρεται ότι είναι το υπνοδωμάτιο του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Twitter, της Tesla και της SpaceX.

Φυσικά τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία εκατοντάδες. Είναι όμως αληθινή; Φυσικά και όχι.

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία του «gaut» βλέπουμε ένα δωμάτιο σπιτιού σχεδόν άδειο, μόνο ένα στρώμα στο έδαφος, κάποια ρούχα στο πάτωμα, ένα ηλεκτρονικός υπολογιστής στην πρίζα και μια τσάντα πλάτης. «Ο Έλον Μασκ έχει περιουσία 188 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό είναι το δωμάτιό του» γράφει το κείμενο.

Elon Musk is worth $188B.

One of the richest people in the world.

This is his bedroom: pic.twitter.com/fdgqooYbKj

— gaut (@0xgaut) April 10, 2023