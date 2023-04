Μίκαελ Σουμάχερ: Σάλος με την «ψεύτικη» συνέντευξη του θρύλου της Formula 1 – Θα κινηθεί νομικά η οικογένειά του 

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μία «ψεύτικη» συνέντευξη του Μίκαελ Σουμάχερ, που δημοσίευσε ένα γερμανικό περιοδικό.

Ο θρύλος της Formula 1 δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 2013, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, καθώς έκανε σκι στις γαλλικές Άλπεις. Όμως το γερμανικό περιοδικό, «Die Aktuelle», κυκλοφόρησε, έχοντας στο εξώφυλλό του τον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1. «Η πρώτη συνέντευξη του Μίκαελ Σουμάχερ, παγκόσμια αίσθηση» έγραψε το πρωτοσέλιδο του γνωστού σκανδαλοθηρικού έντυπου.

«Ακούγεται παραπλανητικά αληθινό» έγραφε από κάτω με αρκετά μικρότερους χαρακτήρες. Η υποτιθέμενη συνέντευξη ήταν δημιούργημα ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης, και όταν έγινε γνωστό προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις τόσο από την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ, όσο και από τους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Εκπρόσωπος της οικογένειας του Μίκαελ Σουμάχερ επιβεβαίωσε στο ESPN ότι θα ληφθούν νομικά μέτρα.

Μετά το ατύχημα, η οικογένεια έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή του θρύλου της Formula 1, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει γίνει γνωστή.

«Ο Μάικλ είναι εδώ. Διαφορετικός, αλλά είναι εδώ. Και αυτό μας δίνει δύναμη, νομίζω» είχε δηλώσει η Κορίνα Σουμάχερ, στο τέλος του ντοκιμαντέρ του Netflix, «Schumacher», για την καριέρα του Μίκαελ Σουμάχερ στην F1.

