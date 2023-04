James Webb: Μοναδικές εικόνες του πλανήτη Ουρανού – Ο «Γίγαντας των Πάγων» όπως δεν τον έχετε ξαναδεί

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε μία εκπληκτική εικόνα του παγωμένου γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, του πλανήτη Ουρανού.

Η νέα εικόνα παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του «Γίγαντα των Πάγων». Ο Ουρανός έχει 13 γνωστούς δακτυλίους, έντεκα από τους οποίους είναι ορατοί σε αυτές τις εικόνες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πιο αχνοί δακτύλιοι με σκόνη, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί μόλις άλλες δύο φορές, από το διαστημόπλοιο Voyager 2 που πέταξε δίπλα από τον πλανήτη το 1986 και από το Αστεροσκοπείο Keck στη Χαβάη με προηγμένη προσαρμοστική οπτική.

Ο Ουρανός, ο έβδομος πλανήτης από τον Ήλιο, είναι μοναδικός. Περιστρέφεται στο πλάι, σε γωνία σχεδόν 90 μοιρών από το επίπεδο της τροχιάς του. Αυτό προκαλεί ακραίες εποχές, καθώς οι πόλοι του βιώνουν πολλά χρόνια συνεχούς ηλιακού φωτός, που ακολουθούνται από ισάριθμα χρόνια πλήρους σκοταδιού. Επί του παρόντος, είναι προχωρημένη άνοιξη στο βόρειο πόλο, ο οποίος είναι ορατός, ενώ το καλοκαίρι στον βόρειο πόλο θα είναι το 2028. Αντίθετα, όταν το Voyager 2 επισκέφθηκε τον Ουρανό ήταν καλοκαίρι στο νότιο πόλο, που τώρα βρίσκεται στη σκοτεινή πλευρά του πλανήτη.

Check out the polar cap (bright white area) on the right side! Webb reveals, for the first time, a subtle enhanced brightening at its center. This polar cap appears in the direct sunlight of summer and vanishes in the fall. Webb's data will help us to understand this mystery.

Στις εικόνες του James Webb, βλέπουμε τον πλανήτη με περισσότερες λεπτομέρειες, που καταδεικνύουν πόσο δυναμική είναι η ατμόσφαιρα του Ουρανού. Στη δεξιά πλευρά του πλανήτη υπάρχει μια περιοχή λάμψης στον πόλο που βλέπει προς τον Ήλιο, γνωστή ως «πολικό κάλυμμα» (polar cap) – φαίνεται να εμφανίζεται όταν ο πόλος εισέρχεται στο άμεσο ηλιακό φως το καλοκαίρι και εξαφανίζεται το φθινόπωρο. Τα δεδομένα που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον επί του παρόντος μυστηριώδη μηχανισμό πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό.

Voyager 2 flew past Uranus in 1986, imaging the planet as a mostly featureless, pale blue-green sphere. It also gave us a close look at the rings of Uranus.

Keck Observatory took the infrared composite image in 2004 with adaptive optics. The same image with the addition of Chandra's X-ray data, shown in magenta.

Το James Webb, που ανέπτυξαν η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος (CSA), αποτύπωσε επίσης πολλά από τα 27 γνωστά φεγγάρια του Ουρανού.