Νέα σημαντική ανακάλυψη από το James Webb – Ο «Σούπερ Δίας», ο δύο ήλιοι και η… τεράστια αμμοθύελλα

Συνεχίζονται οι σημαντικές ανακαλύψεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Λίγες ημέρες μετά την εκπληκτική φωτογραφία ενός τεράστιου αστεριού που ετοιμάζεται να εκραγεί και να πεθάνει, το James Webb εντόπισε για πρώτη φορά μία τεράστια αμμοθύελλα σε εξωπλανήτη, που περιφέρεται γύρω από δύο ήλιους.

Συγκεκριμένα, η θύελλα με μικροσκοπικούς κόκκους άμμου εντοπίστηκε στον εξωπλανήτη «VHS 1256b», ο οποίος απέχει περίπου 40 έτη φωτός από τη Γη.

«Ο VHS 1256b απέχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο από τα άστρα του από ό,τι ο Πλούτωνας με τον Ήλιο μας, γεγονός που τον καθιστά έναν εξαιρετικό στόχο για το Webb. Αυτό σημαίνει ότι το φως του πλανήτη δεν αναμιγνύεται με το φως από τα άστρα του», δήλωσε η Μπρίτανι Μάιλς, υπότροφος στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που συμμετείχε στη μελέτη.

Χωρίς τις αξιοσημείωτες δυνατότητες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb η ανακάλυψη αυτή δεν θα ήταν δυνατή. Στην ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη υπάρχουν κόκκοι από πυρίτιο και οξυγόνο, δηλαδή όπως η άμμος.

Η αμμοθύελλα αυτή δεν είναι το ίδιο φαινόμενο που θα συναντούσαμε σε μία έρημο της Γης. Είναι σαν μια βραχώδη ομίχλη. «Είναι σαν να παίρνατε κόκκους άμμου, αλλά πολύ λεπτότερους. Μιλάμε για πυριτικούς κόκκους μεγέθους σωματιδίων καπνού», εξήγησε η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Βασιλικό Παρατηρητήριο του Εδιμβούργου, Beth Biller.

Sand…coarse, rough, gets everywhere. We may have found it on VHS 1256 b, a Tatooine-like world orbiting twin suns. Among other molecules, Webb detected silicate dust grains in its atmosphere. The larger grains may be like very hot, small sand particles: https://t.co/cl0jPDVYST pic.twitter.com/nwgMPpXFH4

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 22, 2023