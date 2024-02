Google Maps: Έφτασε επιτέλους ένα νέο χαρακτηριστικό που θα σας λύσει τα χέρια – Τι είναι το «Glanceable Directions»

Το «Glanceable Directions» φτάνει επιτέλους στo Google Maps, έναν χρόνο αφότου ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε τη λειτουργία. Το νέο feature θα λύσει τα χέρια των χρηστών και θα γίνει διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές iOS και Android.

Η δέσμευση της Google να αναβαθμίσει τους Χάρτες είναι ευπρόσδεκτη, καθώς το Glanceable Directions είναι ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό που η εταιρεία εισήγαγε τους τελευταίους δύο μήνες.

Η λειτουργία «Glanceable Directions» για το Google Maps ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την εκτιμώμενη ώρα άφιξης (ETA) και οδηγίες turn-by-turn στην οθόνη κλειδώματος, εξαλείφοντας την ανάγκη να ξεκλειδώνετε συνεχώς το τηλέφωνο.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τη διαδρομή τους απευθείας από την οθόνη κλειδώματος και ενημερώνει αυτόματα τη διαδρομή εάν ο χρήστης παρεκκλίνει από την προγραμματισμένη διαδρομή, είτε περπατάει, είτε οδηγεί, είτε κάνει ποδήλατο.

Το «Glanceable Directions» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πιο βολική και ασφαλέστερη πλοήγηση, μειώνοντας την ανάγκη αλληλεπίδρασης με το τηλέφωνο ενώ βρίσκεστε εν κινήσει. Παρά την ανακοίνωσή της, η λειτουργία δεν ήταν ορατή στις ρυθμίσεις του Google Maps μέχρι τον Ιανουάριο του 2024.

Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

