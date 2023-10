Demis Hassabis: Ο Έλληνας γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης που συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και και Νευροεπιστήμης, ο Demis (Δημοσθένης) Hassabis, με τον οποίον συνομίλησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ελληνικές ρίζες, δεν μιλάει καλά ελληνικά, αν και τα καταλαβαίνει λίγο και λέει ότι αισθάνεται υπερήφανος που ένα κομμάτι του είναι ελληνικό.

Ο Γκάρντιαν τον έχει χαρακτηρίσει «υπερήρωα» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι ένας από τους 100 γκουρού της Α.Ι. (Τεχνητής Νοημοσύνης) που συμπεριέλαβε σε αφιέρωμά του το αμερικανικό TIME. «Έχω μέσα μου, «τον ελληνικό τρόπο σκέψης και θεωρώ τη συνεισφορά της Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, από τους αρχαίους χρόνους, ως ένα βαθύτατο κομμάτι της προσωπικότητάς μου», έχει δηλώσει. Γεννήθηκε στο Λονδίνο από πατέρα με ελληνοκυπριακές ρίζες και μητέρα από τη Σιγκαπούρη. Από μικρός έδειξε κλίση στα μαθηματικά αλλά και στα παιχνίδια, και κυρίως στα ηλεκτρονικά.

Σε μικρή ηλικία ήταν όταν βοήθησε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δημοφιλούς ηλεκτρονικού παιχνιδιού, Theme Park. Είναι ιδρυτής και CEO της εταιρείας DeepMind, που ειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από μικρός διακρινόταν και στο σκάκι. Κατέκτησε τον βαθμό του Μετρ σε ηλικία μόλις 13 ετών με βαθμολογία Έλο 2300, και παράλληλα υπήρξε ο αρχηγός πολλών αποστολών της εθνικής παίδων Αγγλίας στο σκάκι. Από τις επιτυχίες του στο εν λόγω «άθλημα», μάλιστα, ο Hassabis αγόρασε τον πρώτο του υπολογιστή και άρχισε να γράφει τα δικά του computer games.

Στα 16 του έγινε δεκτός στο Κέιμπριτζ, όμως για να εγγραφεί έπρεπε να περιμένει να ενηλικιωθεί. Ώσπου να γίνει αυτό, ο ίδιος έπιασε δουλειά στην εταιρεία Bullfrog. Εκεί συμμετείχε στην δημιουργία του «Theme Park».

Ολοκλήρωσε το σχολείο στην ηλικία των 16 ετών και στη συνέχεια πήρε πτυχίο στην επιστήμη υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, με διάκριση. Ως τα 26 του εργάστηκε ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αρχικά στην εταιρεία Lionhead Studios, στο παιχνίδι Black & White και από το 1998 και έπειτα στην εταιρεία Elixir Studios την οποία ίδρυσε ο ίδιος. Το 2009 συνέχισε τις σπουδές του για διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου, στην γνωσιακή νευρο-επιστήμη, με θέμα έρευνας τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προκύψουν από τις διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Honoured to be on the #TIME100AI list and congratulations to my wonderful colleagues James Manyika, @ShaneLegg, @lilaibrahim, @shakir_za, @pushmeet and all the amazing leaders featured https://t.co/4ShLQfzGIJ

— Demis Hassabis (@demishassabis) September 8, 2023