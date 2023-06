Στέφανος Τσιτσιπάς: «Θέλω την Πάουλα Μπαντόσα και ένα σπορ αυτοκίνητο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα δεν μπορούν να κρύψουν τον έρωτά τους.

Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, όμως όλο και περισσότερα βίντεο με τρυφερές στιγμές τους κυκλοφορούν στα social media.

Σε νέο βίντεο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται μπροστά σε μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και κοιτάει ένα supercar. «Θέλω την Μπαντόσα και αυτό το σπορ αυτοκίνητο» λέει ο Τσιτσιπάς. Ο φίλος του του λέει ότι πρέπει να διαλέξει μόνο ένα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς λέει «Την Μπαντόσα».

Τότε εμφανίζεται στο πλάνο η Ισπανίδα τενίστρια και όλο χαρά αγκαλιάζει τον Τσιτσιπά. «Το αμάξι. Το αμάξι» λέει στη συνέχεια ψιθυριστά ο Έλληνας τενίστας και ξεσπούν όλοι σε γέλια.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:

“I want Badosa & I want this car” 😂 pic.twitter.com/WsBDLXUrTU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 11, 2023