Στέφανος Τσιτσιπάς: To Spotify «πρόδωσε» το νέο ειδύλλιο – Ποια τενίστρια του έκλεψε την καρδιά

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι ξανά ερωτευμένος.

Ο Έλληνας τενίστας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, φέρεται να είναι ζευγάρι με την 26χρονη Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα.

Όπως επισημαίνεται στα δημοσιεύματα, μία από τις σημαντικές ενδείξεις που φουντώνουν την φημολογία ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι, είναι το γεγονός ότι δημοσίευσαν ταυτόχρονα, κοινές τους φωτογραφίες, στα προφίλ τους στο Spotify.

Σημειώνεται ότι η Πάουλα Μπαντόσα εθεάθη στις εξέδρες προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι που έδωσε ο Έλληνας πρωταθλητής με τον Όφνερ στο Roland Garros, πριν από μερικές ημέρες.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas have some cute photos together on Spotify

She was also at his match at Roland Garros a few days ago. 🥰 pic.twitter.com/NRclh6MfUR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2023