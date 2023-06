Στέφανος Τσιτσιπάς: Έσπασε πιάτα και χόρεψε συρτάκι με την Μπαντόσα στο Ντουμπάι – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα γλέντι που είχε άρωμα από Ελλάδα διασκέδασαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα στο Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας την Παρασκευή αποκάλυψε με βίντεο και έπειτα με με φωτογραφίες ότι είναι σε σχέση με την Ισπανίδα τενίστρια.

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο τους ζουν τον έρωτα τους στο Ντουμπάι και συνδυάζουν την διασκέδαση με την προπόνηση.

This is so funny & they are so cute!😀🥰 pic.twitter.com/Qrw6pYvG6H

