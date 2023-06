«Κόλαση» στις ΗΠΑ έπειτα από φωτιά σε βυτιοφόρο – Κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητόδρομου από την έκρηξη

Εικόνες ολικής καταστροφής στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε βυτιοφόρο όχημα στον αυτοκινητόδρομο Ι-95.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το βυτιοφόρο, πιθανότατα μετέφερε εύφλεκτα υλικά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τυλίχτηκε στις φλόγες. Στη συνέχεια προκλήθηκε τεράστια έκρηξη, η οποία προκάλεσε κατάρρευση τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ι-95 των ΗΠΑ,

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τεράστιες δυνάμεις της πυροσβεστικής που έδωσαν τιτάνια μάχη με τις φλόγες και τελικά έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά έπειτα από ώρες.

Λόγω της έκρηξης τα εύφλεκτα υλικά που μετέφερε το βυτιοφόρο και είχαν πάρει φωτιά χύθηκαν στο οδόστρωμα και πέρασαν στους υπονόμους με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπόγειες εκρήξεις.

🚨#BREAKING: A Fuel Tanker has caught fire and exploded underneath Interstate highway 95 causing the entire northbound overpass to collapse ⁰

📌#Philadelphia | #PA Currently, multiple emergency crews and other emergency agencies are on scene to a major fire after a fuel… pic.twitter.com/qfmRNfqOPa — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 11, 2023

🚨#UPDATE: Helicopter footage reveals extensive damage from a fire and potential explosion that caused sections of I-95 to collapse. A two-mile radius around the highway has been cordoned off. Authorities are urging caution near manhole covers, as some have been exploding. pic.twitter.com/EIIqz3Hpi7 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 11, 2023

I-95 COLLAPSE: Portions of I-95 near Cottman Avenue in Philadelphia have collapsed following a tanker truck fire on the roadway this morning. All lanes are closed. MORE: https://t.co/urEat9edfZ pic.twitter.com/5vqbaEQY5i — FOX 29 (@FOX29philly) June 11, 2023