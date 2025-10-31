Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Hellenic Championship ATP 250

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς
πηγή: EPA/ALEJANDRO GARCIA

Χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά θα διεξαχθεί το τουρνουά Hellenic Championship ATP 250, στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση της Αθήνας, εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει και το οποίο τον αναγκάζει να τερματίσει πρόωρα τις εμφανίσεις του για τη φετινή σεζόν.

Το Νο26 της παγκόσμιας κατάταξης είχε αποσυρθεί το προηγούμενο διάστημα και από τα τουρνουά του Πεκίνου, της Σανγκάης, της Βιέννης και το Masters του Παρισιού. Τη θέση του Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος Λάζλο Τζέρε.

Τη συμμετοχή τους στο τουρνουά της Αθήνας έχουν αποσύρει τις τελευταίες ημέρες και άλλοι τενίστες (Γιακούμπ Μένσικ, Ζοάο Φονσέκα, Σεμπάστιαν Μπαές, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι, Μάρτον Φούτσοβιτς, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ), ενώ σήμερα -πέραν του Τσιτσιπά- εκτός τέθηκε και ο Γίρι Λεχέτσκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Η «Αποστολή» στηρίζει το ΕΣΥ-Σε 12 χρόνια έχει προσφέρει υγειονομικό υλικό αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που κλείνουν

Βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα καταλύματα

Οι επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο 3D χάρτη εξωπλανήτη χρησιμοποιώντας το James Webb – Τι ανακάλυψαν

Meta, Google και Microsoft τριπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
09:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε… minion για το Halloween – «Είναι το ψηλότερο που έχετε δει»

Με διαφορετική περιβολή λόγω… Halloween εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την αναμέ...
20:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Άρης: «Βουνό» τα προβλήματα ενόψει Ολυμπιακού

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 30/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξ...
03:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο ο Στέλιος Αργυρόπουλος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος περιλαμβάνεται στην πεντάδα των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου ...
00:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς