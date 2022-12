Premier League: «Καθάρισε» άνετα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 3-0 τη Νότιγχαμ

Η επιστροφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη… δράση μετά το Μουντιάλ συνοδεύτηκε με νίκη επί της προτελευταίας της βαθμολογίας, Νότιγχαμ Φόρεστ, με 3-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 17ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Μάρκους Ράσφορντ με το 64ο του γκολ στο πρωτάθλημα («έπιασε» τον Ερίκ Καντονά) άνοιξε το σκορ στο «Ολντ Τράφορντ» στο 19΄ και τέσσερα λεπτά ο Μαρσιάλ πέτυχε το δεύτερο γκολ των «μπέμπηδων». Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου ο Γέιτς σκόραρε για την Φόρεστ, αλλά μετά την εξέταση της φάσης από το VAR διαπιστώθηκε ότι υπήρξε οφσάιντ κι έτσι το γκολ δε μέτρησε.

«Το κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Βραζιλιάνος Φρεντ στο 87΄, υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη που είδε την ομάδα του να μην μπορεί να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

