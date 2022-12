Premier League: «Τρίποντο» έπειτα από 2,5 μήνες η Τσέλσι

«Τέλος» στο αρνητικό σερί των περίπου 2,5 μηνών χωρίς νίκη έβαλε η Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου νίκησε με… συνοπτικές διαδικασίες την Μπόρνμουθ με 2-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, στην «Boxing Day» της Premier League.

Έτσι οι «Μπλε» κλείνουν με θετικό πρόσημο το 2022, καθώς η επόμενη της υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2023 με αντίπαλο την Νότιγχαμ στο «Σίτι Γκράουντ».

Μετά από 3 συνεχόμενες ήττες και δύο ισοπαλίες και τελευταία νίκη στις 16 Οκτωβρίου επί της Λιντς, οι Λονδρέζοι επέστρεψαν στα «τρίποντα» με τα γκολ των Χάβερτς και Μάουντ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 25λεπτου, με τον πρώτο να μοιράζει και την ασίστ στο συμπαίκτη του στο 24ο λεπτό (2-0).

Victory for @ChelseaFC in their final #PL match of 2022 ✅#CHEBOU pic.twitter.com/0TkHvhOQfk

— Premier League (@premierleague) December 27, 2022