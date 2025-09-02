Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε

Αρχίζει και επίσημα από σήμερα η τρίτη θητεία του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει έτσι στον Πειραιά και στον σύλλογο με τον οποίο αγωνίστηκε από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020 (κατακτώντας ένα πρωτάθλημα), αλλά και τη σεζόν 2023-24, όταν και ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το Conference League.

Συνολικά, στις δύο προηγούμενες θητείες του με τα ερυθρόλευκα, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός είχε 28 γκολ και 27 ασίστ σε 115 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ