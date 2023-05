Madrid Open: Η Σαμπαλένκα σταμάτησε ξανά την Σάκκαρη – ΒΙΝΤΕΟ

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open σταμάτησε σήμερα.

Το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα στους ημιτελικούς του τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας αποδείχθηκε και πάλι αξεπέραστο, όπως είχε συμβεί και στο Indian Wells, καθώς το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε της Ελληνίδας πρωταθλήτριας με 2-0 (6-4, 6-1) και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό, πέμπτο μέσα στο 2023 και 2ο στην καριέρα της στη Μαδρίτη.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η Σαμπαλένκα ήταν αυτή που δεν επέτρεψε στην 27χρονη Σάκκαρη να διεκδικήσει τρόπαιο σε 1000άρι τουρνουά. Τα προβλήματα που είχε στο σερβίς, αλλά και η κούραση από την υπερπροσπάθεια στο προηγούμενο ματς με την Μπέγκου, ήταν οι δύο βασικότεροι παράγοντες που η Σάκκαρη απέτυχε να πανηγυρίσει απέναντι στην Λευκορωσίδα.

