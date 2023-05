Μαρία Σάκκαρη: Πρόκριση στα προημιτελικά του Madrid Open με εξαιρετική εμφάνιση – ΒΙΝΤΕΟ

Στους «8» του τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στη Μαδρίτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της 25χρονης Ισπανίδας Πάουλα Μπαντόσα (Νο 42 στον κόσμο) στη φάση των «16» του “Mutua Madrid Open” με 6-4, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας μιάς ώρας και 28 λεπτών, και προκρίθηκε στους προημιτελικούς.

Εκεί η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 32χρονη Ρουμάνα Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία απέκλεισε στους «16» τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο 18) με 6-4, 6-4.

