Madrid Open: Με ανατροπή στον 4ο γύρο η Μαρία Σάκκαρη – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε με ανατροπή την αντίσταση της Ισπανίδας και Νο74 Ρεμπέκα Μασαρόβα, νικώντας την με 2-1 σετ και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο του Madrid Open.

H Eλληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να βρει λύσεις από τα προβλήματα που της έβαλε η Μασαρόβα και πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τις «16» όπου θα αντιμετωπίσει μια ακόμα Ισπανίδα, την Πάουλα Μπαντόσα.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ με 3-6, ωστόσο, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στη συνέχεια και επικράτησε με 6-3, 6-3 για το τελικό 2-1.

After hours in Madrid 🌖@mariasakkari outlasts the Spaniard Masarova in a late night battle! Closing it out just past 1am local time.#MMOPEN pic.twitter.com/K7CAJBlOFT

— wta (@WTA) April 29, 2023