Μαϊάμι Όπεν: Πρόωρος αποκλεισμός για την Μαρία Σάκκαρη – ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίς είπε «αντίο» στο δεύτερο 1000άρι Masters των ΗΠΑ η Μαρία Σάκκαρη, αφού παρότι προηγήθηκε με 1-0 σετ ηττήθηκε από την Καναδή Μπιάνκα Αντρέσκου ύστερα από συναρπαστικό αγώνα, διάρκειας άνω των τριών ωρών.

Αν και προηγήθηκε στα στε, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη νίκη απέναντι στην με την Καναδή να κάνει την ολική ανατροπή φτάνοντας σε μια μεγάλη πρόκριση με 5-7, 6-3, 6-4, μετά από αγώνα διάρκειας άνω των τριών ωρών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη (Νο31), ξεκίνησε πολύ καλά αλλά προϊόντος του χρόνου άρχισε να κάνει λάθη και το πλήρωσε με τον πρόωρο αποκλεισμό της από ένα πολύ σημαντικό τουρνουά.

Η Σάκκαρη έδειξε νευρική και αγχωμένη, δεν είχε πολύ καλό πρώτο σερβίς (58% ευστοχία), ενώ υπέπεσε σε 54 αβίαστα λάθη, εκ των οποίων τα έξι ήταν double faults!

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Ελληνίδα που προηγήθηκε κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5, αλλά η αντίπαλός της αντέδρασε κι εκμεταλλευόμενη την αγωνιστική πτώση της Σάκκαρη ισοφάρισε παίρνοντας το δεύτερο σετ με 6-3.

Στο τρίτο και καθοριστικό η 27χρονη αθλήτρια βρέθηκε πίσω με 1-4 και δεν κατάφερε ποτέ να γυρίσει το παιχνίδι, παρότι μείωσε σε 4-5 και είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση.

WHAT. A. MATCH. 🥵@Bandreescu_ comes from a set down to oust No.7 seed Sakkari and move 2-1 in their head-to-head! #MiamiOpen pic.twitter.com/D914DPtpZi

— wta (@WTA) March 24, 2023