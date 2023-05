Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χαλαρώνει σε μπανιέρα γεμάτη με… πάγο – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να τελείωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα του NBA, όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να απολαμβάνει μία από τις αγαπημένες του συνήθειες, η οποία έχει και ευεργετικές ικανότητες.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι παίκτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακολουθούν τη συγκεκριμένη τακτική όταν έχουν απανωτά παιχνίδια και συνεχόμενα ταξίδια, καθώς είναι ένας τρόπος να χαλαρώσουν οι μύες τους και ο οργανισμός τους συνολικά.

Δείτε το βίντεο:

What is this condition!?! 🥶🧊🍦😂 pic.twitter.com/vML54SY1q7

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 13, 2023