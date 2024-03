Europa League: Ιταλικός «εμφύλιος» στους «8» – Με Αταλάντα η Λίβερπουλ

Ιταλικός «εμφύλιος» προέκυψε από την κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Europa League που πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/3) στη Νιόν της Ελβετίας, καθώς Μίλαν και Ρόμα θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για μια θέση στους «4» της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ θα αναμετρηθεί με την τρίτη ιταλική ομάδα των «8», την Αταλάντα, ενώ η -αήττητη στην τρέχουσα σεζόν- Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο θα δοκιμαστεί κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Στο μεταξύ, ο νικητής του ιταλικού «εμφυλίου» θα αντιμετωπίσει στους ημιτελικούς τη Λεβερκούζεν ή τη Γουέστ Χαμ, ενώ η Λίβερπουλ ή η Αταλάντα θα «μονομαχήσει» με την Μπενφίκα ή τη Μαρσέιγ για την πρόκριση στον τελικό.

The quarter-finals are set! 😍

