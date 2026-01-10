Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν ειδικά χειμερινά ελαστικά (χιονολάστιχα) για το σύνολο των οδικών δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς γνωστοποίησε ότι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 25ο έως το 28ο χλμ., ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ό χλμ., καθώς και στην εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 15ο έως το 25ο χλμ. Η κυκλοφορία στον Αυτοκινητόδρομο Α-27 και στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας και τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (hellenicpolice.gr), όπου παρέχονται επίσης χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας.

