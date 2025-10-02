Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Η οικογένεια της 28χρονης ζητά την εκταφή της και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά – «Θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της»

Συγκλονισμένη παραμένει η Άρτα μετά τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης. Η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, η οικογένεια της 28χρονης ζητά την εκταφή της προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, αναφέροντας ότι κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχε γιατρός, ενώ η αντιβίωση χορηγήθηκε με τηλεφωνικές οδηγίες. Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, γνωστοποίησε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση εκταφή της σορού για να γίνουν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, κάτι που επιβεβαίωσε και ο σύζυγος της 28χρονης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ο σύζυγος της 28χρονης Σπυριδούλας, τόνισε: «Βρίσκομαι σε σοκ. Μέσα στη θλίψη μου, είμαι αμετάπειστα αποφασισμένος ότι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της Σπυριδούλας θα λογοδοτήσουν. Έδωσα υπόσχεση στη γυναίκα μου και στην κόρη μας ότι θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της».

Ο ίδιος κατήγγειλε τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: «Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου, από εγκληματικά λάθη γιατρών, που ενώ η Σπυριδούλα χαροπάλευε, αρκέστηκαν να δίνουν εντολές στο νοσηλευτικό προσωπικό διά τηλεφώνου».

Η οικογένεια ζητά να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, με τον σύζυγο να υπογραμμίζει: «Απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και ιατροδικαστική έκθεση. Το οφείλω στην κόρη μου να μάθει ποιος και γιατί στέρησε τη ζωή της μαμάς της».