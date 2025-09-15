Τέμπη: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του στην πρόεδρο Εφετών 

Στην τελική ευθεία για τη δίκη, βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, κατέθεσε την πρότασή του νωρίτερα σήμερα (15/09) το πρωί, στην πρόεδρο Εφετών, και την απέστειλε στους διαδίκους.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρέλαβε την δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, την μελέτησε και συνέταξε την πρότασή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος Εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που επικαλείται το ίδιο μέσο, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.