Τέμπη: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του στην πρόεδρο Εφετών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη

Στην τελική ευθεία για τη δίκη, βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, κατέθεσε την πρότασή του νωρίτερα σήμερα (15/09) το πρωί, στην πρόεδρο Εφετών, και την απέστειλε στους διαδίκους.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρέλαβε την δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, την μελέτησε και συνέταξε την πρότασή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος Εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που επικαλείται το ίδιο μέσο, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Ποια είναι τα οφέλη της προληπτικής κολονοσκόπησης;

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δημόσιο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε

Τι είναι η «αρπαγή συζύγου» στον χώρο του swinging και γιατί μπορεί να είναι ανησυχητικό καμπανάκι για τη σχέση σας
περισσότερα
10:55 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ατύχημα για 25χρονη στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Μία 25χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Ψηλορείτη με αποτέλεσμα να κινητοπο...
10:20 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί της ομάδα...
10:12 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Φθινοπωρινή «πινελιά» με τοπικές βροχές σήμερα και μετά ξανά καλοκαίρι – Μελτέμια έως και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες

Μετά το μίνι φθινοπωρινό «διάλειμμα», ο καιρός επιστρέφει σε καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα αναμέ...
08:10 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Χάος στον Κηφισό λόγω δυο τροχαίων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος