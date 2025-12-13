Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο – Αναφορές για έναν τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Χανιώπορτα, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για συμπλοκή αλλοδαπών -πιθανότατα Παλαιστινίων- με έναν τραυματία και άμεσα στο σημείο έσπευσε ομάδα της ΟΠΚΕ.

Ωστόσο, όταν οι δυνάμεις έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε κάποιος, καθώς οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είχαν… εξαφανιστεί.

Το ίδιο συνέβη και με το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε για έναν τραυματία μετά την συμπλοκή, αλλά όταν το ασθενοφόρο πήγε στη Χανιώπορτα δεν βρήκε κανέναν.