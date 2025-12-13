Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο – Αναφορές για έναν τραυματία

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Χανιώπορτα, στο Ηράκλειο.
  • Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για συμπλοκή αλλοδαπών με έναν τραυματία και άμεσα στο σημείο έσπευσε ομάδα της ΟΠΚΕ.
  • Ωστόσο, όταν οι δυνάμεις έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε κάποιος, καθώς οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είχαν εξαφανιστεί, ούτε βρέθηκε ο τραυματίας από το ΕΚΑΒ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Χανιώπορτα, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για συμπλοκή αλλοδαπών -πιθανότατα Παλαιστινίων- με έναν τραυματία και άμεσα στο σημείο έσπευσε ομάδα της ΟΠΚΕ.

Ωστόσο, όταν οι δυνάμεις έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε κάποιος, καθώς οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είχαν… εξαφανιστεί.

Το ίδιο συνέβη και με το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε για έναν τραυματία μετά την συμπλοκή, αλλά όταν το ασθενοφόρο πήγε στη Χανιώπορτα δεν βρήκε κανέναν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Voucher 200 ευρώ: Ποιοι και πώς θα το λάβουν – Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις και την εξαργύρωση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:32 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη οδηγός που ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) επί της οδού Υψηλάν...
20:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Απάτη στο Ηράκλειο: Προσποιούνταν τον αντιδήμαρχο και ζητούσε χρήματα για παράβολα

Απατεώνας χρησιμοποιεί το όνομα γνωστού αντιδημάρχου του Ηρακλείου, με στόχο να εξαπατήσει πολ...
20:16 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Συνελήφθη αλλοδαπός κακοποιός για άγρια δολοφονία – Στραγγάλισε γυναίκα στη Δανία

Στη σύλληψη ενός 35χρονου σκληρού κακοποιού, ο οποίος καταζητείτο για την άγρια δολοφονία μίας...
20:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα