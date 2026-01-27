Σε λίγες ημέρες η παράδοση της Βασ. Όλγας: Πώς θα επηρεαστεί η κίνηση στην Αθήνα – Τι θα ισχύει για ΙΧ και τρόλεϊ

  • Σε λίγες ημέρες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας, ένα «έργο ήπιας κυκλοφορίας» όπως το χαρακτήρισε η αντιδήμαρχος Μάρω Ευαγγελίδου.
  • Το έργο προσδοκά να περάσουν τα αυτοκίνητα και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ, καθώς από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα ΙΧ.
  • Έχουν καταργηθεί οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, ενώ έχει γίνει αναστροφή για την εξυπηρέτηση της Πλάκας. Το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, απομένοντας μόνο ένα παρτέρι.
Σε λίγες ημέρες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας. Για το έργο αυτό μίλησε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογώνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, η οποία το χαρακτήρισε ως «έργο ήπιας κυκλοφορίας»

«Δύο πράγματα προσδοκούμε. Να περάσουν τα αυτοκίνητα -σύμφωνα με την απόφαση του δήμου Αθηναίων- και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ», δήλωσε στην ΕΡΤ. Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε, λόγω των έργων, όσο το έργο δεν παραδίδεται, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όσους θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεΐ.

Παράλληλα, όπως εξήγησε η αντιδήμαρχος από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα ΙΧ.

«Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση ΑΕ που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι. Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι’ αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις» επισήμανε η κα Ευαγγελίδου.

Αναφορικά, με τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονήσει ο δήμος εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, γεγονός που θα βελτιώσει την κίνηση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο.

Ουσιαστικά το έργο έχει ολοκληρωθεί και απομένει μόνο ένα παρτέρι.

Φωτό από intime
