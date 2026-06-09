Σαν σήμερα 9 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων
- Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης
Γεγονότα
- 411 π.Χ.: Πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα
- 1815: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
- 1898: Η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
- 1930: Συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος, που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου.
- 1967: Πόλεμος των Έξι Ημερών: Το Ισραήλ καταλαμβάνει τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία.
- 1976: Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.
- 2010: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει «αρνητική».
Γεννήσεις
- 1781: Τζορτζ Στέφενσον, Ά γγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. (Θαν. 12/8/1848)
- 1917: Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. (Θαν. 1/10/2012)
- 1963: Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1981: Νάταλι Πόρτμαν, Ισραηλινή ηθοποιός.
- 1985: Άνθιμος Ανανιάδης, Έλληνας ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1847: Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. (Γεν. 1797)
- 1870: Τσαρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 7/2/1812)
- 1968: Χρυσόστομος Β΄, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
- 2012: Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. (Γεν. 23/5/1925)