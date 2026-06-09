Σαν σήμερα 9 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει μια ιστορική ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων, επετείων, γεννήσεων και θανάτων που συνέβησαν στις 9 Ιουνίου ανά τους αιώνες. Καλύπτει κεντρικές στιγμές από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας πολιτικές εξελίξεις, πολιτιστικά ορόσημα και αξιόλογες προσωπικότητες.