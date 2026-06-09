Σαν σήμερα 9 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει μια ιστορική ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων, επετείων, γεννήσεων και θανάτων που συνέβησαν στις 9 Ιουνίου ανά τους αιώνες. Καλύπτει κεντρικές στιγμές από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας πολιτικές εξελίξεις, πολιτιστικά ορόσημα και αξιόλογες προσωπικότητες.

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Κοινωνία

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Σαν σήμερα πριν 63 χρόνια γεννήθηκε ο διάσημος Αμερικάνος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης, ενώ το 1898 η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
  • Το 1976, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
  • Σαν σήμερα γεννήθηκαν οι ηθοποιοί Τζόνι Ντεπ και Νάταλι Πόρτμαν, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο μυθιστοριογράφος Τσαρλς Ντίκενς και η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων
  • Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης

Γεγονότα

  • 411 π.Χ.: Πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα
  • 1815: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
  • 1898: Η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
  • 1930: Συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος, που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου.
  • 1967: Πόλεμος των Έξι Ημερών: Το Ισραήλ καταλαμβάνει τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία.
  • 1976: Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.
  • 2010: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει «αρνητική».

Γεννήσεις

  • 1781: Τζορτζ Στέφενσον, Ά γγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. (Θαν. 12/8/1848)
  • 1917: Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. (Θαν. 1/10/2012)
  • 1963: Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1981: Νάταλι Πόρτμαν, Ισραηλινή ηθοποιός.
  • 1985: Άνθιμος Ανανιάδης, Έλληνας ηθοποιός.

Θάνατοι

  • 1847: Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. (Γεν. 1797)
  • 1870: Τσαρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 7/2/1812)
  • 1968: Χρυσόστομος Β΄, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
  • 2012: Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. (Γεν. 23/5/1925)
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