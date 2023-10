Σάμος: Ένταση και συλλήψεις σε δομή μεταναστών – Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/10) στην κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμου, όταν περίπου 700 μετανάστες ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας.

Όπως μεταδίδει το Open, οι 700 αραβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ επιχείρησαν να φύγουν από το κέντρο κράτησης προσπαθώντας να ανοίξουν την πύλη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συνολικά προσήχθησαν 7 άτομα εκ των οποίων οι 5 συνελήφθησαν.

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 18, 2023