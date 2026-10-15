Ρόδος: Έπεσε τεράστιος βράχος στην παραλία «Άντονι Κουίν» – Δεκάδες οχήματα είναι αποκλεισμένα – ΦΩΤΟ

Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρόδο μετά την πτώση τεράστιου βράχου που απέκλεισε τον δρόμο Λαδικό-παραλία «Άντονι Κουίν», εγκλωβίζοντας περίπου 250 άτομα, κυρίως τουρίστες, και 100 οχήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έχουν κινητοποιηθεί με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

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  • Ρόδος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα, στον δρόμο που συνδέει το Λαδικό με την παραλία «Άντονι Κουίν», αποκλείοντας την πρόσβαση. – Περίπου 250 άτομα, στην πλειονότητά τους τουρίστες, καθώς και 100 οχήματα παραμένουν αποκλεισμένα στην περιοχή. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την πτώση του βράχου. – Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αναμένεται αξιολόγηση από τεχνικές υπηρεσίες πριν την απομάκρυνση του βράχου.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των υπηρεσιών στη Ρόδο μετά την πτώση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα, στον δρόμο που συνδέει την περιοχή Λαδικό με την παραλία «Άντονι Κουίν», προκαλώντας ζημιές, αλλά και έχοντας αποκλείσει την πρόσβαση στην παραλία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 250 άτομα, στην πλειονότητά τους τουρίστες, καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων που λειτουργούν στην παραλία. Παράλληλα, περίπου 100 οχήματα παραμένουν σταθμευμένα στην περιοχή, καθώς η πτώση του βράχου έχει καταστήσει αδύνατη τη διέλευσή τους από τον μοναδικό δρόμο πρόσβασης.

Στο σημείο βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ο οποίος ανέφερε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην περιοχή έχει ήδη μεταφερθεί μηχάνημα βαρέος τύπου, το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση του τεράστιου βράχου. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης βράχων από την πλαγιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η επιχείρηση το συντομότερο δυνατό, καθώς οι περίπου 250 άνθρωποι που βρίσκονται στην παραλία θα πρέπει να μπορέσουν να αποχωρήσουν με ασφάλεια πριν νυχτώσει.

Σύμφωνα με την έως τώρα εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τα άτομα που βρίσκονται στην παραλία, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πτώση του βράχου δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της αποκόλλησης δεν διέρχονταν από το συγκεκριμένο σημείο οχήματα ή πεζοί. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά ευτυχές το ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε συντονισμό, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, να απομακρυνθεί ο βράχος και να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς την παραλία «Άντονι Κουίν».

ΡΟΔΟΣ
Φωτό από ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

ΡΟΔΟΣ
Φωτό από ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΡΟΔΟΣ
Φωτό από ΑΠΕ – ΜΠΕ
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