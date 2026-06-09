Λαμία: Η… χαρά του αγριογούρουνου – Βρήκε μπάλα και άρχισε τις ντρίπλες στο χωράφι – ΒΙΝΤΕΟ

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Κάτοικοι στη Λαμία κατέγραψαν ένα πολύ χαριτωμένο όσο και ξεχωριστό περιστατικό, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε σε χωράφι και βρήκε μπροστά του μια παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου. Το ζώο την πλησίασε με περιέργεια, κουνώντας την ουρά του.

Στο βίντεο φαίνεται το αγριογούρουνο να σπρώχνει αρχικά διστακτικά τη μπάλα με τη μουσούδα του. Μόλις όμως εκείνη άρχισε να κυλά, το ζώο συνέχισε να την ακολουθεί και να την κοντρολάρει για λίγα μέτρα, προσφέροντας ένα υπέροχο στιγμιότυπο.

Όσοι παρακολουθούσαν τη σκηνή δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν, καθώς το αγριογούρουνο έμοιαζε πραγματικά να παίζει με τη μπάλα, πριν τελικά χαθεί μέσα στο χωράφι με τις ελιές.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής τι απέγινε η μπάλα, σύμφωνα με το Lamiareport.

Όλα τα μεγάλα ταλέντα πάντως γεννιούνται στις αλάνες και τα χωράφια.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο.