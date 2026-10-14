LAMDA Development: Υπεγράφη παρουσία Χατζηδάκη η συμφωνία για την εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στο Ελληνικό

Στο Υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα εγκατασταθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια. Η σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Ομοσπονδίας και της LAMDA Development, με τη συμμετοχή του ΟΑΚΑ και του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, υπογράφηκε σήμερα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της LAMDA Development η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, εντός της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούνιο, επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, του Ο.Α.Κ.Α. του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά και της LAMDA Development.

Η Σύμβαση Συνεργασίας υπεγράφη, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της LAMDA Development Οδυσσέα Αθανασίου, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Βασίλη Τσολακίδη, την Πρόεδρο του Ο.Α.Κ.Α Ιωάννα Μπάτσου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά Ιωάννη Παπαδημητρίου.

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στο Υπόστεγο Β (Hangar B) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον προπόνησης και ανάπτυξης για αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνισμάτων της γυμναστικής.

Το Υπόστεγο B Αεροσκαφών (Hangar B) έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αξιοποίηση του ιστορικού αυτού κτιρίου για την στέγαση της νέας έδρας της Ε.Γ.Ο.αποτυπώνει τη δέσμευση της LAMDA για διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, μέσω της επανάχρησης εμβληματικών κτιρίων, τα οποία αποκτούν νέα ζωή και σύγχρονο ρόλο, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το παρελθόν του τόπου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της χώρας από τη LAMDA Development, αλλά και της δέσμευσης της για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και της συνολικής εμπειρίας άθλησης. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο του The Ellinikon ως προορισμού αθλητισμού, ευεξίας και ποιότητας ζωής, με εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τόσο τον οργανωμένο αθλητισμό όσο και το ευρύ κοινό.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει, εκ μέρους της Κυβέρνησης, τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου της ανάπλασης του Ελληνικού, δήλωσε: «Τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσα την λύση για την μετεγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Σήμερα, με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, όσα ανακοίνωσα παίρνουν και επίσημο χαρακτήρα.

Η Ομοσπονδία θα αποκτήσει νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β του Ελληνικού, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εγκρίσεων. Στο μεταξύ, οι αθλητές της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο ΟΑΚΑ, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους.

Με τη συμφωνία αυτή συνδυάζουμε την πρόοδο της μεγαλύτερης επένδυσης που εξελίσσεται σήμερα στην Ελλάδα με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τους αθλητές μας. Αυτή είναι και η προσπάθεια που έχω αναλάβει να συντονίζω από την πλευρά της Κυβέρνησης: ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια προκύπτουν, να προχωρεί το έργο του Ελληνικού με σταθερά και γρήγορα βήματα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επισήμανε: «Το Υπουργείο Αθλητισμού δημιουργεί μαζί με τη Lamda, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού, το “Σπίτι της Γυμναστικής”, έναν σύγχρονο χώρο προπόνησης, που θα παραχωρηθεί στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων. Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική γυμναστική, που μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές και μεγάλες διακρίσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι εθνικές μας ομάδες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος.

Με το “Σπίτι της Γυμναστικής” και τα περισσότερα από 858 αθλητικά έργα που υλοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού, που ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, έχουμε μετατρέψει την Ελλάδα σε αθλητικό εργοτάξιο.

Επενδύουμε σε σύγχρονες αθλητικές υποδομές και δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά μας, επειδή, εδώ στο Ελληνικό, σε ένα ιστορικό κτίριο, ένα μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, θα εγκατασταθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, μία ομοσπονδία που έχει προσφέρει στη χώρα πλήθος Ολυμπιονικών.

Και η χαρά μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς βλέπουμε μέρα με την μέρα το Ελληνικό να αποκτά παλμό, να παίρνει ζωή. Η υπόσχεση που δώσαμε για έναν νέο τόπο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, γίνεται πραγματικότητα».

Ο Ολυμπιονίκης και τρις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στους κρίκους, Ελευθέριος Πετρούνιας, που βρίσκεται στο Ρότερνταμ για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς την LAMDA Development, την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, για την συμβολή τους στην προώθηση και υλοποίηση του σημαντικού έργου κατασκευής του νέου γυμναστηρίου ενόργανης γυμναστικής στο Ελληνικό. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής και τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών, που θα προσφέρουν στους αθλητές και στις αθλήτριές μας καλύτερες συνθήκες προπόνησης, εξέλιξης και προετοιμασίας για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Εύχομαι η κατασκευή του νέου γυμναστηρίου στο Ελληνικό να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική γυμναστική, δίνοντας σε αθλητές και αθλήτριες τις εγκαταστάσεις που αξίζουν και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές».

Μετά την τελετή υπογραφής, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Υπόστεγο Β, όπου θα δημιουργηθούν οι νέες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ