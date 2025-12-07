Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

τροχονόμος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Φωτογραφία: Intime

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας».

Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας:

  • Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.
  • Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε ανακοίνωσή της η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων «για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τροφή των θεών που μπορεί να καταπραΰνει τον βήχα και να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών

Το κόλπο με τη φλούδα ενός φρούτου που μπορεί να αντικαταστήσει το λίπασμα στα φυτά σας – Το επιβεβαιώνει και η επιστήμη

Βουλή: Κατατέθηκαν οι συμβάσεις για Εγνατία, Καστέλλι, Αττική Οδό – Τι προβλέπεται

ΕΕ: Γιατί πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:40 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε δέντρο – Μία τραυματίας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου στην περιοχή Κοκκινομηλιά του Δήμου ...
00:38 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα» – Το πρώτο μήνυμά της μετά το τροχαίο στην Καβάλα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, στην ...
00:12 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (6/12), ανάμεσα σε αστυνομικ...
23:52 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας στο enikos.gr: «Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία»

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε το βράδυ του Σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»