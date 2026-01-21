Κακοκαιρία: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί του ΗΣΑΠ σε Μοσχάτο και Καλλιθέα, λόγω εισροής υδάτων

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί στη Γραμμή 1 του Μετρό και τη Γραμμή 7 του Τραμ, λόγω της κακοκαιρίας.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στο μεταξύ, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.