Καιρός: Ζέστη με θερμοκρασία έως 35 βαθμούς σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς.

Αττική

Καιρός στην Αττική σήμερα: Γενικά αίθριος καιρός, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό διατηρείται. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τοπικά μικρή άνοδο.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που παροδικά θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός το πρωί. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός στο Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές. Στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πρόσκαιρους όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, ζεστός για την εποχή. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Ζεστός θα παραμείνει ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τοπικά μικρή άνοδο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά της περιφέρειας.