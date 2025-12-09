Ηράκλειο: Αποχωρούν από το αεροδρόμιο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αλλάζει πεδίο εστίασης η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο. Όπως αποφάσισε σήμερα (9/12) το πρωί η Συντονιστική Επιτροπή, αποχωρούν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και μετέβη στον ΒΟΑΚ, όπου αποφασίστηκε η συνέχιση της κινητοποίησης στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη κ. Ιάκωβο Ουρανό, οι διαπραγματεύσεις είχαν αίσιο τέλος και οι διαδηλωτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Μετά από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να ομαλοποιηθεί και το πτητικό πρόγραμμα από και προς το «Νίκος Καζαντζάκης».

«Αποχωρούν ειρηνικά», όπως γνωστοποίησε ο κ. Βασίλης Μανουράς, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Στο αεροδρόμιο Χανίων, η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό. Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεων τους εκτός του μπλοκου αεροδρομίου, του μπλοκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα ενώ στους κόλπους των αγροτών και κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες, βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από το στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

