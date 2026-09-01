ΕΛ.ΑΣ.: 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 397 τραυματίστηκαν σε συνολικά 346 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Από τους 397 τραυματίες, οι 6 τραυματίστηκαν σοβαρά και οι 391 ελαφρά.

Ως κυριότερα αίτια των τροχαίων καταγράφηκαν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Παράλληλα, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων επιδείνωσε, σε αρκετές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Περισσότερες από 25.000 παραβάσεις σε έναν μήνα

Την ίδια περίοδο, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέχισε τις στοχευμένες δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 25.522 παραβάσεις, από τις οποίες οι 251 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν: