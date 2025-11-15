«Δρομέας»: Καθαρίστηκε το εμβληματικό γλυπτό – Το πριν και το μετά – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Δρομέας»: Καθαρίστηκε το εμβληματικό γλυπτό – Το πριν και το μετά – Δείτε φωτογραφίες

Ο «Δρομέας», το έργο τέχνης-κόσμημα του Κώστα Βαρώτσου, στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολή, απέναντι από το Χίλτον, καθαρίστηκε από τον δήμο Αθηναίων.

Για τις εργασίες συνεργάστηκαν οι Διευθύνσεις Καθαριότητας–Ανακύκλωσης, Ηλεκτρολογικού, Πρασίνου–Αστικής Πανίδας και ο ΟΠΑΝΔΑ.

«Ο “Δρομέας” του Κώστα Βαρώτσου είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για την πόλη. Κάθε δύο χρόνια περίπου προχωράμε στην πολύ εξειδικευμένη εργασία του καθαρισμού του με την Kärcher και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια, γιατί διατηρούμε ένα σύμβολο. Διατηρούμε τα μνημεία της Αθήνας λαμπερά. Είναι η ιστορία και η μνήμη της πόλης», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, τόνισε: «Σήμερα προχωρήσαμε στον καθαρισμό ενός γλυπτού που κοσμεί το κέντρο της Αθήνας και απαιτεί πολύ λεπτό χειρισμό. Οι εργασίες στον “Δρομέα”, με τη βοήθεια της Kärcher διήρκησαν πάρα πολλές ώρες και εξελίχθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Όλη η διαδικασία είναι περιβαλλοντικά φιλική. Εργαζόμαστε για καθαρές γειτονιές και καθαρά μνημεία».

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που παρείχε η Kärcher, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε με παροχή νερού, ρεύματος, πρόσβασης και περίφραξης του χώρου για την ασφάλεια του κοινού και την προστασία του πρασίνου.

Αναλυτικά οι τρεις φάσεις:

  • Απορρύπανση με ειδικό αλκαλικό διάλυμα (RM31)
  • Ξέπλυμα με ζεστό νερό υπό πίεση (60°C)
  • Τελικό ξέπλυμα με απιονισμένο νερό για αποφυγή λεκέδων από άλατα
  • Η ιστορία του «Δρομέα»

Ο «Δρομέας», δημιούργημα του 1988, στέκει ως σημείο αναφοράς της πόλης και σύμβολο διαρκούς κίνησης, ενέργειας και προόδου. Με χιλιάδες γυάλινες πλάκες που αντανακλούν το φως της Αθήνας, το έργο δοκιμάζεται καθημερινά από τη ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες, απαιτώντας ιδιαίτερη φροντίδα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η δράση εντάσσεται στις συστηματικές ενέργειες του Δήμου Αθηναίων για τη συντήρηση και ανάδειξη των δημόσιων έργων τέχνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αισθητικής του αστικού χώρου.

Το πριν και το μετά

